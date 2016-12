AySA comenzó a operar los servicios de agua potable y cloacas de José C. Paz

La empresa AySA comenzó a prestar efectivamente los servicios en la localidad de José C. Paz a partir de ayer 26 de diciembre de 2016. La incorporación de este partido al área de acción de AySA también contemplará obras en la red de distribución de la zona norte de la concesión. Días pasados el Secretario de Obras Públicas de la Nación, arquitecto Daniel Chaín; el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii y el Director General de AySA, Ing. Martín Heinrich firmaron el acta de entendimiento que habilitó a AySA a comenzar a operar formalmente los servicios de agua potable y desagües cloacales en todo el partido de José C. Paz. El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín expresó "pensar en el servicio de agua y cloaca es complejo, significa dar más vida y salud a los chicos, quienes son el futuro de la Argentina". De esta manera, y junto con Escobar, San Miguel y Malvinas Argentinas; José C. Paz se convierte en el cuarto municipio en sumarse a la concesión de AySA de una lista de ocho municipios (Merlo, Moreno, Florencio Varela, y Presidente Perón) que se incorporarán en 2017.

