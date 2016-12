Agua de ABSA: La UBA alertaba sobre el agua de Campana ya en 2012

Se trata de un estudio pagado por TenarisSiderca, destinado a la municipalidad de Campana, cuando era intendente Giroldi. Un estudio realizado años atras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la calidad del agua de Campana, explicaba la dudosa perdurabilidad de la fuente de captación debido a la competencia con otros usos particulares, que realizaban una "explotación no controlada" de la que se desconocía su magnitud, ya que los grandes establecimientos industriales de la zona también se abastecerían del acuífero Puelche, con capacidades de bombeo similares a las de la red para consumo residencial. El "Diagnóstico de aspectos significativos de la ciudad de Campana" vio su versión definitiva en el 2012, cuando fue presentado en el Concejo Deliberante de Campana por la entonces intendente Stella Giroldi. El mismo se realizó a partir de un convenio concretado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Agencia de Desarrollo Campana, la Municipalidad de Campana, y Siderca S.A.I.C. Del extenso trabajo, disponible en Internet, reproducimos a continuación un subtítulo de la página 132: "Características técnicas de la red. El Plan Territorial 2011 consignaba, citando la fuente oficial de ABSA, que el consumo en Campana se ubica en el orden de los 8.200.000 m3/año. Por otra parte, enumeraba las características técnicas principales de las instalaciones: la batería de abastecimiento de la red de agua cuenta con 42 pozos de captación y, del total de los mismos, un 50% utilizan el acuífero Hipopuelche, ubicado a unos 120 m de profundidad". Se citaba en el informe que "un estudio reciente indicaría que las reservas reguladoras son del orden de 156.000.000 m3/año siendo el consumo registrado un 5 % de las mismas" y se advertía sobre el riesgo potencial para el consumo humano por la competencia de los otros usos (Plan Territorial, 2011)". AySA comenzó a operar los servicios de agua potable y cloacas de José C. Paz La empresa AySA comenzó a prestar efectivamente los servicios en la localidad de José C. Paz a partir de ayer 26 de diciembre de 2016. La incorporación de este partido al área de acción de AySA también contemplará obras en la red de distribución de la zona norte de la concesión. Días pasados el Secretario de Obras Públicas de la Nación, arquitecto Daniel Chaín; el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii y el Director General de AySA, Ing. Martín Heinrich firmaron el acta de entendimiento que habilitó a AySA a comenzar a operar formalmente los servicios de agua potable y desagües cloacales en todo el partido de José C. Paz. El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín expresó "pensar en el servicio de agua y cloaca es complejo, significa dar más vida y salud a los chicos, quienes son el futuro de la Argentina". De esta manera, y junto con Escobar, San Miguel y Malvinas Argentinas; José C. Paz se convierte en el cuarto municipio en sumarse a la concesión de AySA de una lista de ocho municipios (Merlo, Moreno, Florencio Varela, y Presidente Perón) que se incorporarán en 2017.

Agua de ABSA: La UBA alertaba sobre el agua de Campana ya en 2012

