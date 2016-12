NOTICIA RELACIONADA: Suardini: ”Mi viejo no era de abrirle a nadie que no conociera” El próximo 11 de febrero se va a cumplir un año del asesinato del Carlos Guillermo "Charly" Del Re (50), encontrado en su vivienda de Sívori al 900, cerca de la medianoche. Los bomberos llegaron al lugar, tras un alerta de incendio. Pero además de las llamas, se encontraron algo inesperado: al dueño de casa sin vida, atado de pies y manos, y con aparentes signos de violencia. Según testigos, la casa estaba "toda revuelta" y tenía las puertas abiertas. "Cuando llegamos, estaba la puerta abierta y el portón del garage sin traba. Y cuando ingresamos, estaba todo revuelto", contó uno de los primeros bomberos en llegar al lugar. Según trascendió, el cuerpo fue hallado en la parte final de un "living comedor, detrás de un mueble". Por ello, se dio intervención directamente la UFI Nº 6 de la Departamental Zárate-Campana, especializada en Homicidios, a cargo del fiscal Martín Zocca, quien se hizo presente en el lugar. Hasta el día de hoy, no trascendió a la prensa que se haya avanzado en el esclarecimiento del hecho.



”Charly” Del Re: Un asesinato todavía impune

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: