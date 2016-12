HCD: Por falta de quórum podría caerse la sesión extraordinaria de hoy

El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane barajan la posibilidad de no presentarse a debatir las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva. La escandalosa sesión del viernes pasado en el HCD bien pudo haber sido la última del año, porque si bien para hoy por la tarde está prevista una extraordinaria para tratar las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, los bloques opositores no darían quórum y harían caer el debate. La posibilidad comenzó a consolidarse ayer por la mañana en el ala oeste del primer piso del Palacio Municipal. Si bien no trascendieron las causas, ayer un concejal disidente le expresó a La Auténtica Defensa su negativa a aprobar un proyecto que establece nuevos incrementos impositivos a los bolsillos de los vecinos. Para el Gobierno el naufragio de la sesión representaría un traspié en sus planes recaudatorios delaño entrante, teniendo en cuenta además que luego de su aprobación, los proyectos -de carácter preparatorio- deben ser convalidados en Asamblea de Mayores Contribuyentes, convocada por lo menos con quince días hábiles de anticipación. Pero para la oposición y especialmente para el Frente para la Victoria, el potencial faltazo de de hoy podría significar un punto de no retorno en su relación con el intendente Abella. Fuentes cercanas al Gobierno afirmaron que los referentes de la principal bancada opositora acordaron personalmente con el jefe comunal que si las Fiscal e Impositiva no se trataban el viernes pasado, sí iban a estar dispuestos a darles debate esta semana en el recinto, garantizando el quórum necesario para sesionar y para que la mayoría oficialista les de aprobación. "Si no cumplen, el intendente no va a querer saber nada más de ellos", advertían. El otro dato del posible desplante colectivo es un re-alineamiento de la estrategia de los bloques disidentes tras el encontronazo producido por la ausencia del Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane y la presencia del FPV del último viernes. Ayer, a la salida del encuentro de apoyo a Cantlon, se pudo ver conversando de cerca a ediles pejotistas y massitas a pesar de que apenas 24 horas salieron en los medios a dispararse munición gruesa entre sí. Coordinado o no, el posible faltazo de esta tarde confirmaría que siguen apostando a los mismos objetivos.

HCD: Por falta de quórum podría caerse la sesión extraordinaria de hoy

