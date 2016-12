Pablo Copetti presentó el cuatri con el que correrá el Dakar 2017

Con motorización de Oreste Berta, el vehículo es un desarrollo del campenense Carlitos Devesa que deberá soportar 9500 kilómetros en la competencia más dura del planeta "Sin Carlitos no viajo" dice Pablo Copetti (41), a horas de correr su séptimo Dakar en cuatriciclo. El piloto neuquino, quien logró finalizar 5to en la edición 2011, confía plenamente en la máquina desarrollada por el campanense Carlitos Devesa, quien tiene su taller en Jacob 819 de nuestra ciudad. El cuatriciclo que manejará Copetti fue presentado a la prensa local en el Museo del Automóvil, antes de ser embarcado para Paraguay. "El motor –explicó el mecánico campanense- está preparado por Oreste Berta y es de 700 cm3. El resto, es todo un desarrollo mío". Devesa comentó que del cuatriciclo original queda poco y nada, y que todo el trabajo le llevó prácticamente un año. Además del motor preparado el Mago de Alta Gracia, uno de los principales secretos está en la suspensión, temática en la que Devesa es especialista e incluso se preparó en el exterior: "pocos talleres en la Argentina cuentan con su equipamiento en este campo" explicó el piloto; mientras que el preparador aseguró: "Es más difícil preparar un cuatri que una moto, porque es más pesado, tiene más piezas, son muchas más pocas por romper en un trayecto de 9500 kilómetros, de alta exigencia y en altura". Pero al margen de la exigencia a la máquina, también está la exigencia al piloto. Copetti asegura que empezó a entrenar 15 días después de finalizado el último Dakar y en doble turno. "Incluso –comenta- ya hice pruebas en altura y con cámara hiperbárica para adaptarme. El peor enemigo en el Dakar es el cansancio, porque el cansancio te lleva a cometer errores: te desvía de la ruta o hace que rompas algo y te deja afuera". Por su parte Devesa se tiene fe para esta nueva edición y considera que tienen uno de los equipos más competitivos de la edición 2017. "Es una aventura –cuenta- para los pilotos pero también para todo el equipo mecánico: nosotros tampoco sabemos muy bien dónde nos toca hacer campamento la siguiente etapa, y las condiciones son muy estrictas. En condiciones menos duras, pero los mecánicos también hacemos nuestra propia carrera".

Copetti y Devesa: "Sin Carlitos no viajo" dijo el piloto del Dakar





El equipo que asistirá al Dakar y será liderado mecánicamente por el campanense Devesa





El logo del Museo del Primer Automóvil viaja en el cuatri de Copetti Con ganas y sin plata Carlitos Devesa abrió su taller de motos en 1991, y hoy es toda una eminencia local en el mundo de las motos de alta competencia. Dice que todo lo que sabe lo aprendió solo, porque cuando él se interesó por las motos, prácticamente nadie se dedicaba al rubro en Campana, y no había dónde aprender. "Tengo 8 años de Mantenimiento en Siderca y 3er año de ingeniería de la UTN. El resto, fue pasión y ganas. Arranqué literalmente sin un mango. Lo digo para muchos chicos que piensan que si no entran a Siderca o a Axion se terminó la vida: hay que hacer que Campana sea próspera sin depender tanto de la suerte de las fábricas".

Pablo Copetti presentó el cuatri con el que correrá el Dakar 2017

