Para Sánchez Negrette, el interés de Lautaro Ríos es económico

Así lo aseguró el secretario de Legal y Técnica ayer durante una conferencia de prensa convocada para ampliar la información sobre el recurso de amparo ambiental presentado contra el proyecto de la costanera. Ayer el secretario de Legal y Técnica municipal, Abel Sánchez Negrette, ofreció precisiones sobre el recurso de amparo ambiental presentado por el abogado Lautaro Ríos para frenar el proyecto anunciado para la costanera. "La semana pasada entró un oficio por el cual se nos informaba que el Juzgado Federal de Campana había recibió una acción de amparo ambiental promovida por el abogado local Lautaro Ríos contra la intención de obra en la costanera, un proyecto de mucha importancia", repasó el funcionario. "La medida está fundada en los daños ambientales posibles que puede tener sobre los bienes de dominio público en perspectiva, por decirlo de algún modo, porque en el mismo escrito el letrado que lo oficia dice que no tiene conocimiento de cuál es el proyecto ni la implicancia que pueda tener", añadió. Sánchez Negrette señaló que el amparo es contra "el Estado Nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Campana, que sería la que recibe la propiedad". E indicó que en sus fundamentos también se cuestiona un "defecto normativo" en la "transmisión" de la propiedad, pero confió en que Nación "va a dar las razones de que la fundamentación normativa de Ríos es incorrecta". "En el marco de la Ley de Amparo, nosotros fuimos requeridos para presentar un informe, poniéndonos a disposición de la Justica y presentando lo pertinente", amplió el secretario. Y adelantó que "en el caso de que el amparo y la medida cautelar que está dentro sean viables", hasta que no sean levantados judicialmente "lamentablemente" no se podrá "hacer ningún tipo de obra o avanzar con un proyecto que transforme la costanera". Por otra parte, el secretario estimó en quince presentaciones judiciales que Ríos tiene hechas contra el Municipio de Campana, abarcando "todos los temas que pueden ser", algunas de las cuales "las hace a través de una representación difusa, encabezando una ONG". "No tenemos una hipótesis de por qué hace tantas presentaciones", aseguró. No obstante, el funcionario señaló que Ríos "ejerce la profesión y, cuando encuentra una veta que puede serle redituable -porque los abogados trabajan por honorarios- supongo que los interpondrá (a los amparos)". "Yo he tenido charlas con él en muy buenos términos personales -de hecho evitamos un amparo contra el Hospital por una prótesis que tenía que venir de provincia-. Esto no lo hemos charlado. Igual el enfoque que leo es distinto a lo que yo pienso así que no creo que podríamos haber acercado las partes", comentó Sánchez Negrette. Sobre el final, el titular de Legal y Técnica insistió en que Ríos realizó su presentación "sin conocer que el proyecto no dice que se vaya a afectar el lugar" y "sin conocer la carta de intención que generó estas declaraciones y el acto de expresión de voluntad que hicieron los funcionarios" al anunciar el acuerdo. "Hubiese sido mucho más prudente pedir a través de la Ley de Acceso a la Información un informe para tener más detalles y avanzar de manera fundada, y no con trascendido periodísticos que no tienen el rigor técnico que requiere una presentación judicial. Todavía no hay nada: ni un cartel, ni personal municipal, custodias o maquinaría. Me parece una medida muy apresurada que genera un dispendio de recursos administrativos innecesarios", sostuvo el secretario, para concluir: "Creo que no debería prosperar. La Nación opina lo mismo".



Para Sánchez Negrette, el interés de Lautaro Ríos es económico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: