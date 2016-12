Ríos: ”Buscan una excusa para justificar el fracaso estrepitoso del proyecto de la costanera”

El abogado y activista también aseguró que el proyecto conjunto que tienen Nación, Provincia y el Municipio para el traspaso de la costanera es ilegal y que el Municipio lo quiere "demonizar". El abogado y activista Lautaro Ríos fundamentó la presentación del recurso de amparo ambiental contra el proyecto de la nueva costanera y aseguró que el Gobierno municipal quiere "demonizarlo". "Lo hicimos con el objetivo de que la Municipalidad de Campana obtenga la propiedad de los bienes declarados innecesarios por el Estado Nacional y a título gratuito como dice la ley; y para que la Municipalidad ejercite el destino de esos terrenos determinado por el Congreso", explicó en diálogo con La Auténtica Defensa. La normativa a la que hace referencia Ríos es la Ley Nº 24.146, sancionada en el año 1992, que establece que el "Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión". En su artículo 3, legisla que "las transferencias (...) únicamente podrán ser dispuestas en todos los casos con cargo a ser destinados los inmuebles por sus beneficiarios a programas de rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura de servicios, construcción de viviendas de interés social para familias de escasos recursos, la habilitación de parques o plazas públicas, o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias". "Esto -señaló Ríos- va en contra de lo que dijo Marcos Peña (NdR: jefe de Gabinete de Ministros de la Nación): van a privatizar un 40% del lugar, destinar los galpones del ferrocarril a un complejo hotelero y solamente hacer bicisendas para la costanera pública". También apuntó que "la transferencia a título gratuito excluye la figura de un fideicomiso entre Nación, Provincia y el Municipio, tal cual se anunció". Ríos confirmó que el proceso de amparo fue iniciado y el juez lo habilitó para pedir los informes necesarios para decidir, remarcando que aún "no está vigente ninguna medida cautelar" y que "no se interrumpió el proyecto de la costanera". "El proceso está en estado germinal, no era para llamar a una conferencia de prensa y anunciar la paralización de las obras", consideró. Consultado sobre la motivación del Municipio al denunciar públicamente su anunciar, Ríos sostuvo que "se está buscando una excusa para justificar el fracaso estrepitoso del proyecto de la costanera". "En primer lugar, Abella prometió durante la campaña que estaría hecha en su primer año de gestión. Y segundo, empiezan a ver cómo los inversionistas para ese proyecto no aparecen", aseveró, auto-denominándose "el chivo expiatorio a demonizar". Asimismo sumó a la lista de causas su militancia contra la continuidad de ABSA y por la calidad del agua en Campana, que en las últimas semanas lo han tenido protagonizando diversos reclamos. Por último, el abogado lamentó que Sánchez Negrette recayera en "imputaciones personales que no tienen nada que ver" con su rol de "profesional y activista", prometiendo seguir con la acción judicial y divulgando la información al público cuando sea obtenida. "Si hicimos esta presentación es porque el Municipio no está articulando los mecanismos de información ciudadana necesarios para garantizar la participación de diversos sectores en el tema. Por darte un ejemplo: debería estar reuniéndose el Consejo Urbano Ambiental, tal cual lo determina el nuevo Código de Planeamiento Urbano. Pero en la gestión de Abella no sesionó ni una sola vez", criticó el abogado. "Ante la incertidumbre, ante la posibilidad de que Campana pierda estas tierras, es que hicimos esta presentación", subrayó Ríos, aseverando que no busca honorarios sino "hacerle un bien a la ciudad".

