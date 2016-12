Casi todo el arco político apoyó a Cantlon y criticó a Cambiemos

Se reunieron ayer en el teatro-bar Biselia para solidarizarse con el líder de la Calixto Dellepiane, recientemente desplazado de su cargo en Anses. Posaron para una singular foto en conjunto. ¿Súper-mega-archi alianza electoral para enfrentar a Cambiemos? Nada que ver, aunque la foto bien puede parecerlo. Ayer referentes de casi todo el arco político local, activistas en organizaciones sociales y vecinos se reunieron en el teatro-bar Biselia para manifestar su apoyo a Axel Cantlon, desplazado de su cargo en Anses, y manifestar su rechazo al accionar "antidemocrático" del Gobierno. "La reunión de hoy surgió de la solidaridad que recibí desde muchos sectores políticos de la ciudad de Campana, con mensajes de acompañamiento y apoyo frente a la situación vivida en el Anses", explicó Cantlon. "Fundamentalmente, lo que estamos haciendo acá es repudiando una actitud antidemocrática de traspasar el límite de una discusión política a algo personal. Los que estamos en política hace mucho tiempo sabemos que es un límite que no se puede quebrar. Eso fue lo que viví en forma personal con la remoción en un cargo que obtuve por carrera, para lo que hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de justificativo de parte del organismo", añadió. Uno por uno, los presentes fueron pasándose el micrófono para dirigir palabras de apoyo al dirigente de la UV Calixto Dellepiane. Había figuras tan variadas como Juan Ghione y Raúl Quirino; Katty Altimari y Alejo Sarna; o Mauro Magallanes y Néstor Jauzat. También asistieron Luis Chesini, Osvaldo Fraticelli, Soledad Calle, Carlos Gómez, Norberto Bonola, Marco Colella, Andrea García, Norberto Jendrulek, Oscar Trujillo, Roberto Carpano, Elías Sajnín, Marcelo Busalacchi, Jorge Vader, Leandro Jauzat, Ariel Mosqueira, Gustavo Bellanger y Claudia Giordano. Tal vez las palabras hacía Cantlon y en contra de la gestión Abella no hayan salido del molde: pero ciertamente sí lo hizo la imagen que retrata a gran parte de la oposición junta, dialogando, en pos de un objetivo común.



Casi todo el arco político apoyó a Cantlon y criticó a Cambiemos

