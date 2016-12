Ganó la patota, perdió la política

Mario Valiente

La última sesión de prórroga del HCD fue una muestra que en la política 1 + 1, no siempre es 2. Todos los bloques políticos e incluso el Ejecutivo, intentaron hacer su juego en la misma, pero en definitiva no les resultó del todo perfecto. Un hecho imprevisto y no calculado tiró por tierra las aspiraciones de la política: la brutalidad de la patota y la torpeza de quienes la convocaron. Ghione y Cantlon planificaron su juego en base a la tozudez o al ocultamiento que hace el oficialismo de la información relativa a los asuntos que se tratan en el HCD. De paso ensayan y anuncian que el 2017 los puede encontrar juntos en las urnas, donde de arranque contarían con una base de cuatro ceros, un dato no menor ante la atomización del PJ, la soledad de Cazador y la anemia de candidatos Pro-Cambiemos. Lo cierto es que en la sesión del viernes 23, los Renovadores y los Calixtos, desafiando amenazas de sanciones y descuentos de horas trabajadas, decidieron no jugar la partida y pegaron el faltazo. ¡Zafaron! Aunque hubiera sido bueno ver su desempeño ante los incidentes. Cambiemos y Cazador, se propusieron romper el frente opositor del quórum y llevarse todos los laureles. Primero cerraron un acuerdo con el FpV para aprobar el presupuesto y otras ordenanzas conflictivas por simple mayoría (y no por voto doble del Presidente del HCD), pasando, a pedido del FpV, la fiscal-impositiva para más adelante y demostrar de esa manera que buscan consensos y que son razonables y flexibles a los tiempos pedidos por la oposición para estudiar los temas a tratar. En segundo lugar se propusieron acompañar al FpV con el reclamo del agua a través de un inoperante pedido de Informes y de paso cubrirse ambos por el tema de Absa. Y por último no estaba mal criticar a massistas y radicales rebeldes por su ausencia, agradecer al FpV su presencia y de paso cerrar el periodo con el copamiento masivo del recinto, convocando a simpatizantes y "patota incluida", cosa que los vecinos del bidonazo no se la llevaran tan fácil. Todo estaba perfecto y marchaba sobre ruedas, hasta que la "patota incluida" no pudo con su instinto de escorpión y les arruinó la fiesta. El FpV, influido por la estrategia de Fratichelli y movilizado por la fuerza de Calle, decidió dar quórum. Argumentando que la dupla Ghione-Cantlon no los invitó a participar del faltazo y que los mismos no respetaban su condición de bloque opositor mayoritario, el FpV terminó acordando con Cambiemos su presencia en la sesión a cambio de tratar sobre tablas un Pedido de Informes sobre el agua (aunque no le contestaron ninguno en todo el año) y pasar la fiscal-impositiva para más adelante. Esto le sirvió a Fratichelli para decir que el agua de Absa era y es buena, que él la tomaba y la toma, por cuanto su ex empleador (Tenaris) hacía mediciones constantes de la misma y daba que esta OK. Una buena forma de aclarar que durante la gestión de Giroldi (su mentora política) el agua era buena. No lejos de esa estrategia, a Soledad Calle también le servía la sesión, hizo de su discurso político K, un vibrante alegato opositor durante el tratamiento del presupuesto 2017 y ante los incidentes acontecidos, fue el única integrante del HCD que salvó las papas con una valiente intervención en defensa de los vecinos agredidos por la "patota incluida", que ya se había adueñado del recinto. El resto, Ni se molestó. Atrás quedó la aprobación del presupuesto 2017, el cerramiento del barrio Sta. Brígida, el Leasing con el Banco Provincia, el nos cubrimos por el agua y las estrategias, tácticas y presuntas victorias de los concurrentes, por cuanto como lo dijimos al comienzo, un hecho imprevisto y no calculado tiró por tierra las aspiraciones de la política: "la brutalidad de la patota y la torpeza de quienes la convocaron". Mario Valiente - FM Futuro, 93.1 MHz Programa La Agenda

Ganó la patota, perdió la política

Por Mario Valiente

