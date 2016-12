Agradecería al Sr. Director la publicación de la siguiente nota en correo de lectores.

Campana 24.12.16

Esta nota va dirigida al Intendente Sebastian Abella. La misma es para preguntar respecto a la tarjeta navideña. Los jubilados municipales quedamos una vez mas al margen de cualquier beneficio que nos permita pasar un grato momento. No me voy a extender mucho mas. Me gustaría que alguien me diera una respuesta. Por último creo que los jubilados tenemos el derecho de recibir una atención. Me despido deseándoles Felices Fiestas.

Atte: Melo Ruben Hector DNI 4729537.