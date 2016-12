En referencia a la nota publicada por La Auténtica Defensa el día 18 de Diciembre, sobre el 16º aniversario de la UIC, quiero exponer algunas disidencias con lo expresado en la misma. Actualmente soy revisor de cuentas titular, elegido por dos años en la Asamblea del mes de Abril de 2015, y habiendo sido uno de los socios fundadores de la institución, elegido durante 8 (ocho) años consecutivos presidente, siendo la obligación de aclarar algunas cuestiones. Entiendo que la última asamblea fue mal realizada. Por tal motivo los miembros de esta nueva comisión directiva, en mi opinión, no cuenta con la autoridad suficiente para tener la representación, pero esto deberá resolverlo la Justicia de acuerdo a las presentaciones efectuadas. En referencia a las declaraciones vertidas por Juan Sajnín, el cual pretende hablar en nombre de todos los empresarios Pymes asociados, se debe tener en cuenta que a muchos de nosotros no nos representa. Cuando critica a las Pymes que son proveedoras de SIDERCA y AXION, tal vez por no ser proveedor de las mismas, está desconociendo el trabajo realizado por una mayoría de los socios de nuestra institución, que libremente tomaron la decisión de trabajar con dichas empresas. Peor aún: utilizar una institución como la nuestra, con la diversidad de ideas, para realizar política partidaria, involucrando a todos los socios de la UIC en sus discusiones y enfrentamientos con el sector. Pudimos ver que el festejo realizado para el aniversario de la Institución, fue exclusivamente utilizado para inaugurar un emprendimiento particular comercial que no tiene relación con la UIC. Prueba de ello es la falta de participación de la mayoría de los asociados. No se debe mezclar lo personal con lo institucional, la política gremial empresaria con la política partidaria y mucho menos utilizar la institución para dirimir intereses personales con políticos, empresas y empresarios en nombre de todos los socios. Por tal motivo, es que me veo en la obligación de informar esta situación y dejar en claro la postura de muchos de los miembros de la UIC, porque esto produce la imposibilidad de la diversidad de opiniones. Luis Rouch

DNI 4.746.710

Solicitada:

UIC; no se debe mezclar lo personal con lo institucional

