Los trabajadores de la UOCRA fueron solidarios con sus compañeros desempleados

A través del gremio, ayer les entregaron una bolsa con productos no perecederos y navideños. Oscar Villarreal apuntó contra "los poderes empresarios y político" por la falta de colaboración. Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Campana se organizaron para entregarles a sus compañeros sin trabajo una bolsa con productos no perecederos y navideños para pasar las Fiestas. La entrega se realizó ayer por la tarde en la sede gremial de calle Alem, donde cientos de trabajadores actualmente desempleados se reunieron para recibir la colaboración obrera. El secretario general de UOCRA Campana, Oscar Villarreal, destacó la solidaridad de los afiliados asegurando que "hacen grande" a la institución. "Algunos con los productos que recibían del obrador, otros organizándose y yendo a comprar a un mayorista, hoy tenemos la satisfacción que la inmensa cantidad de compañeros que están en urgencia han podido llevarse de acá un presente", comentó el sindicalista. "Es algo simbólico, pero los trabajadores van a poder sentarse a disfrutarlo", remarcó. Al mismo tiempo, Villarreal apuntó contra "los poderes empresario y político" por no haber "entendido el momento y brillar por su ausencia". "También tenemos que decir que esperábamos que el sector empresario y el político entendieran el momento, pero han brillado por su ausencia. Nos dejaron asombrados, porque escucharon y conocían el tema, hasta se reunieron conmigo, pero se olvidaron de cuando eran las Fiestas. Si me llaman mañana no los voy a atender porque la entrega era hoy", fustigó. "Hablo del poder político local con quien tuve oportunidad de hablar y en algún momento, mirando la situación de fin de año, alguien se atrevió a hacerme preguntas. Me voy a reservar el nombre no sé hasta cuándo, pero en algún momento lo voy a blanquear. Nos hubiese dicho que no estaba de acuerdo, que no podía ayudar o que creía que no era necesario", añadió. Y lamentó que "en esta situación, cuando hay familias de por medio", no se haya tenido "un trato diferente al que se puede tener en un momento eleccionario". Sin embargo, a futuro Villarreal quiso ser optimista. "Queremos ser optimistas. Creemos que el año que viene le conviene al país y a Campana que la situación se revierta y que en poco tiempo la mayoría de los trabajadores estén trabajando. Ese es nuestro deseo", aseguró.







Los trabajadores de la UOCRA fueron solidarios con sus compañeros desempleados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: