El Rotary Club Campana tiene nuevo socio y celebró el 50 Aniversario de Las Damas de la Rueda

El doble festejo ocurrió el pasado jueves 22 del corriente mes en la última reunión del año. No es el cierre del "año rotario", dado que este transcurre desde el 1 de Julio al 30 de Junio del siguiente año pero con la participación de ex – socios e invitados especiales, las Damas de la Rueda Interna, que conforman otro Club de Servicio, festejaron sus 50 años de existencia en Campana. El grupo recibió una distinción del Gobernador del Distrito Rotario 4895 Sr Luis Bottino, a lo que se sumo otro reconocimiento del Gobernador a Paulina "Chicha" Betti, quien fue una de las Damas Fundadoras de este activo grupo de mujeres dedicadas a servir a la Comunidad. También se reconoció al socio Alfonso Antoniolo, quien pertenece al Club desde 1977 con un diploma al "Compromiso Rotario", por su invalorable y permanente vocación de servicio, transformándose en la actualidad en un referente, no solo para el club rotario de Campana, sino para muchos clubes que conocen y valoran las aptitudes personales de Alfonso. Hubo también un reconocimiento especial para los socios Eugenio Denogens y Diego Balerio, por su "asistencia perfecta" a las reuniones del Club. Como "broche de oro", se ingresó a un nuevo socio rotario, el joven Víctor Bravo, que a sus 18 años se transformó en el socio más joven que haya tenido nunca el club. Víctor fue recibido con gran regocijo por la familia rotaria, que lo conoce desde hace muchos años cuando comenzó su relación con el club como becario, fue después miembro del club juvenil Interact y en la actualidad es socio del Club Rotaract Campana. Sus valores personales y su muy temprano compromiso con el servicio a los demás, fueron los impulsores de su aceptación como socio y de la cálida bienvenida recibida. Antes del arriado de banderas, hubo tiempo también para los agradecimientos, a la Comunidad de Campana y a sus autoridades, al periodismo, a las empresas que son siempre un apoyo fundamental y a otras ONG que trabajan mancomunadas con Rotary Club Campana.



El Rotary Club Campana tiene nuevo socio y celebró el 50 Aniversario de Las Damas de la Rueda

