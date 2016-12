Se desarrolló con éxito la Fiesta del Deporte 2016 en el Campana Boat Club

Con la presencia de todos los deportistas del club, su familia, entrenadores y la comision directiva; fueron premiados los atletas destacados de la institución ribereña El pasado domingo 18, a escasos días de haber cumplido sus 118 años de vida; el Campana Boat Club vivió una fiesta muy emotiva, donde fueron premiados los deportistas más destacado de cada disciplina. El gimnasio del "celeste" fue el escenario perfecto para una fiesta de toda la familia del CBC, donde entrenadores y dirigentes pudieron agradecer de alguna manera a quienes durante todo el año llevaron con orgullo los colores del club en cada competencia. Entre todos los representantes más destacados de cada disciplina, se eligió a la Deportista del Año 2016; siendo seleccionada Tatiana Alvarado (Handball) y como Deportista Revelación a Jesabel Gauna (Remo Promo-cional); ambas niñas recibieron con emoción su distinción. DESTACADOS 2016 - TATIANA, ALVARADO ACOSTA, representante de handball. - CAMILA, PEREZ JOHANNETHON, representante de hockey. - JESABEL, GAUNA, representante de remo promocional. - JOEL, ROMERO, representante de remo competitivo. - LEANDRO, FINK, representante de básquet. - ALDO, UNAMUNO, repesentante de yathing. EL DEPORTISTA DEL AÑO 2016 DEL CAMPANA BOAT CLUB: - TATIANA ALVARADO ACOSTA LA REVELACION DEL AÑO: - JESABEL GAUNA Escuela de iniciación deportiva MERITO DEPORTIVO: Ambrosio, Rosario. Albes, Catalina. Vera, Julián. Cerroni, Ignacio. MEJOR COMPAÑERO: Montes, Franco. ESFUERZO EN NATACION: Fraticelli, Nicolás REMO OFICIAL: LOS DESTACADOS EN REMO COMPETITIVO: CAMPEONES ARGENTINOS: Single Menor: FELIPE MODARELLI. Cuádruple Menor: FELIPE MODARELLI, SANTIAGO HOLST, CEJAS RODRIGO, QUIIPO IVAN. Cuatro junior: ENZO NOGUERA, RUBEN GEUNA, JOEL ROMERO y FRANCO ALMIRON. SUBCAMPEONES ARGENTINOS: Single junior: JOEL ROMERO. Cuatro sin menor: SANTIAGO HOLST, QUIPO IVAN, FEDERICO RICLE y LIONEL ERBA. EL DEPORTISTA DEL AÑO DE REMO COMPETITIVO JOEL ROMERO. REMO PROMOCIONAL LOS DESTACADOS EN REMO PROMOCIONAL CATEGORIA SUB. 12: Tobias Viera. CATEGORIA SUB. 14: Jesabel Geuna. CATEGORIA SUB 16: Agustin Shnaider EL DEPORTISTA DEL AÑO DE REMO PROMOCIONAL JESABEL GEUNA. AQUA GYM: Las destacadas de este año son : Susana Rodriguez. : por su buena onda y asistencia. Evelia Giovellini : por su buena predisposición y alegría. Nilda Rezzano: por su buen desempeño y atención. GIMNASIA AEROBICA Y WORK OUT GRUPAL: Las destacadas de este año son: Irene Mazzo: por su gran empeño y esfuerzo. Laura Cordoba: por su buen desempeño. Viviana Mengozzi: por su buena predisposición y esfuerzo. HOCKEY: DESTACADOS EN HOCKEY 10ma división: Ana Paula Galeano. 9na: Guillermina Izzi. 8va: María Paz Perez Johannethon. 7ma: Delfina González Palazuelo. 6ta: Gelosi, Lucia. 5ta: Camila, Tenembaum Intermedia Damas: Jorgelina, Iparraguirre. Intermedia Varones: Santiago, Gelosi. Primera Damas: Camila, Perez Johannethon. Primera Caballeros: Omar, Rodriguez. LA DEPORTISTA 2016 DE HOCKEY CAMILA PEREZ JOHANNETHON. FUTBOL: LOS DESTACADOS EN FUTBOL SON: Destacado en CONSTANCIA: Ariel, Moreira. MEJOR COMPAÑERO: Mauro Villanueva. REVELACION: Nicolas, Bonfanti. BASQUET JUGADORES DESTACADOS DE BASQUET: Jugador Destacado Pre-mini: Manuel Rodríguez. Jugador Destacado Mini: Emanuel Saya. Jugador Destacado Mini: Joaquín Ambrosio. Jugador Destacado SUB 13: Gianluca Cinquini- Jugador Destacado sub. 17: Sebastián Castillo. Jugador Destacado sub. 19: Renzo Villaverde. Jugador Destacado: Leandro Fink, DEPORTISTA DEL AÑO EN BASQUETBOL LEANDRO FINK. GIMNASIO: Los destacados en el gimnasio son: POR LA CONSTANCIA: Maraboti, Gladys. Guerci, Lionel. Czereski, Agustín. HANDBALL: LOS DETACADOS EN HANDBALL SON: INFANTIL MASCULINO: Mateo, Sosa. INFANTIL FEMENINO: Juana, Savastano. MENOR MASCULINO: Agustín, Bravo. MENOR FEMENINO: Roció, Barreto. CADETE MASCULINO: Thaiel Andere. CADETE FEMENINO: Carolina, Valerio. JUVENIL MASCULINO: Félix, Walsh. JUVENIL FEMENINO: Rosario, Recalde. JUNIORS MASCULINO: Bruno, Caraccini. INTERMEDIA MASCULINO: Luciano, Díaz. MAYORES DAMAS: Tatiana, Zarantonello y Tatiana, Alvarado Acosta. LA DEPORTISTA 2016 DE HANDBALL TATIANA, ALVARADO ACOSTA.

Se desarrolló con éxito la Fiesta del Deporte 2016 en el Campana Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: