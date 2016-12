Una frenada del Chevallier y dos fracturas en la cara

Natalia Pellizón, tiene 29 años y es vecina de Campana.

Por la inercia, Natalia salió volando y dio la cara contra el piso del pasillo del colectivo. Podría perder la movilidad de un ojo Se llama Natalia Pellizón, tiene 29 años y es vecina de Campana. Va a pasar mucho tiempo para que olvide el pasado martes 13 de diciembre de diciembre de 2016, pasadas las 4 de la tarde: estamos hablando de una operación y de que está en juego su ojo derecho. Según relata Natalia, ya terminaba su viaje desde Capital a Campana. Exactamente en la esquina de Av. Varela (ex Rivadavia) y Jean Jaures, se puso de pie, como otros varios pasajeros, para bajarse en la parada de Jean Jaures y Belgrano. Es decir: una situación de manejo urbana y de arteria secundaria. Suponiendo que ese día el chofer del interno 310 de Chevallier estaba particularmente inspirado y entre Belgrano y Varela logró desarrollar 45… ¿50? kms por hora. Sin embargo, la frenada que el chofer pegó en Varela fue suficiente para que Natalia perdiera el equilibrio, y su mejilla derecha impactara contra el suelo. El chiste le generó 2 fracturas: una orbital y otra malar. La problemática es que la orbital puede comprometer la movilidad del párpado o, directamente, del ojo propiamente dicho. Daño y angustia La cuestión es que el chofer, primero manifestó su malestar porque los pasajeros se habían puesto de pie antes de arribar a la parada (¿?) y luego hizo bajar a todo el pasaje para llevar en el mismo colectivo a la pasajera accidentada, Natalia, hasta el Hospital San José. Aquí empieza otro relato en sí mismo, porque si Natalia Pellizón se hubiese quedado con la primera opinión, hoy no sabría que tiene que evaluar operarse, dado que puede estar en juego integridad de su ojo derecho. En el Hospital San José le hicieron una radiografía de su rostro pero –(era martes 13) cuando estaba lista para ser analizada, se cortó la luz. Fue entonces que Natalia decidió hacerla examinar por un traumatólogo de longa trayectoria en Campana, quien le dijo que no se preocupara, pero que por las dudas, la viera un oftalmólogo. Así fue, y al oftalmólogo, a quien también habría que bajarle la caña, le dijo lo mismo que el traumatólogo. A todo esto, Natalia tenía flor de derrame en el ojo (del que a más de 15 días después todavía tiene secuelas) y flor de moretón entre violeta y verde alrededor del ojo y la mejilla derecha, que maquilla para disimular. El que dio en la tecla fue su clínico, Miguel Grieco, quien le dijo: "Esta radiografía no sirve para nada. Hacéte una Tomografía orbital y Malar y no en Campana, en el Diagnóstico Maipú". Dicho y hecho: el Dr. Miguel Grieco tenía razón. Natalia tiene 2 fracturas, una malar y otra orbital. Esta última, de no ser corregida a tiempo, puede comprometerle la movilidad del ojo o del párpado, o de los 2 órganos a la vez. El próximo 2 de enero, Natalia Pellizón, por una frenada del Chevallier, tiene una reunión con su cirujano para el pre-quirúrgico. En paralelo, su abogado ya está llamando a las oficinas de Once "para conversar".

Una frenada del Chevallier y dos fracturas en la cara

