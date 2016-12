Suspenden y reprograman la sesión del HCD que debía tratar otro aumento de tasas

P U B L I C



Fue por acuerdo entre todos los bloques de concejales. Desde el oficialismo insisten en que las subas y los nuevos impuestos no afectarán al ciudadano de a pie. La extraordinaria se fijó para el próximo jueves 5 de enero. Ayer por la mañana, apenas unas cuentas horas antes de su inicio, hubo acuerdo entre todas las bancadas políticas del HCD para que la sesión extraordinaria que debía tratar las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva se suspenda, siendo pautada para la semana que viene. Si bien desde el miércoles temprano se hablaba de la posibilidad, el arregló se terminó de sellar al mediodía en el despacho del presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses. Los titulares de las bancadas opositoras explicaron allí que la extraordinaria había sido convocada sin su consenso. También insistieron sobre algunas inconsistencias en los proyectos y en el hecho de que las normas finales a votar les habían sido entregadas el martes, contando solo con 24 horas para sus análisis. Al decidir aplazarla, el Gobierno evitó que la sesión se cayera por falta de quórum, dejando en el aire la posibilidad de aprobar en el corto plazo la nueva reforma impositiva. "Para no seguir demostrándoles a los vecinos que muchos concejales no vienen a cumplir sus funciones, hemos decidido reprogramar la extraordinaria, esperando que por fin todos los concejales puedan leer, estudiar las modificaciones y venir a dar sus argumentos", señaló Mariano Raineri, presidente del bloque Cambiemos, no sin cierta ironía. Asimismo, criticó a la UV Calixto Dellepiane por calificar de "impuestazo" la iniciativa oficial. "Esta agrupación estudió un proyecto viejo que recibió modificaciones", afirmó. En línea, el presidente de la comisión de Presupuesto, concejal Carlos Cazador, desmintió que las subas y nuevos gravámenes creados en las ordenanzas vayan a afectar a la mayoría de los campanenses. "Los coeficientes que se cambiaban en las tasas de Barrido y Limpieza y en la de Seguridad e Higiene (algunos de 6 a 9 por mil) se modificaron porque planteé que no iba a acompañar nuevos aumentos que incidieran directamente en el bolsillo de los vecinos", aseveró. Agregó que la alícuota a los combustibles recaerá sobre las petroleras, destacando que lo recaudado se destinará a un fondo afectado para la pavimentación de barrios. Y confirmó que los recursos del Fondo Educativo tendrán un destino "más amplio" pero "siempre para educación: no van a ningún gasto corriente municipal". En cambió, Juan Ghione del Frente Renovador expresó que no tiene dudas de que "el incremento en los combustibles se trasladará al consumidor". El massista también criticó "el aumento de la tasa de Habilitación que va a perjudicar al comercio" y los puntos que se incrementan en la tasa de Seguridad e Higiene" sobre este sector, que terminará impactando "en la cantidad de vecinos que van y compran ahí". Luis Chesini del Frente para la Victoria celebró que Roses haya reconocido "que había que proceder como se debía", consultando a todos los bloques sobre la convocatoria a extraordinaria, al igual que su compromiso de otorgar "más información". "El presidente se comprometió a que los procedimiento van a ser los correctos, a entregar más información y llegamos al acuerdo de levantar la sesión de hoy y programarla para el día 5 de enero a las 14 horas", precisó. Por último, el titular de la bancada de la UV Calixto Dellepiane, Norberto Bonola, arremetió contra quienes consideran desde el oficialismo que los concejales disidentes que no dan quórum "faltan a trabajar". "No dar quórum es una herramienta política. Muchas veces no se lo da para que no salgan impuestos enormes para la población", explicó. "No tenemos ningún tipo de información para tomar decisiones: así nos acorralo todo el año la ineficiencia de los secretarios del Gobierno", disparó Bonola.



Suspenden y reprograman la sesión del HCD que debía tratar otro aumento de tasas

