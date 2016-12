Agua de ABSA: El presidente de PSA le contestó al Subdirector de Medio Ambiente

De Luca había acusado a la empresa de "atemorizar a los ciudadanos para poder luego venderles sus productos". Pugliese alegó que "no necesita de acciones oscuras o sensacionalistas para desarrollar su normal actividad comercial" Por ahora no habría acciones legales contra el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guillermo De Luca, ni contra la municipalidad de Campana. Pero ante la consulta de La Auténtica Defensa, el presidente de la fábrica de filtros PSA, Francisco Pugliese, no dudó ni un segundo en responder que "PSA tiene una trayectoria nacional e internacional inigualable en lo que hace al mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano, y no necesita de acciones oscuras o sensacionalistas para desarrollar su normal actividad comercial". Puglisese fundó PSA hace 25 años, como una forma de diversificar sus negocios y hoy es una de las principales fuentes de ingresos de su holding. Se trata de la primera empresa argentina dedicada a la fabricación y comercialización de unidades de tratamiento de agua para uso comercial y doméstico, autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Polémica y desmentida La polémica se desató días atrás, cuando el intendente Abella aseguró a éste medio el problema principal del agua no era ABSA, sino que la propia agua no era recomendable para el consumo humano. Ratificando los dichos de Abella, días atrás publicamos informe del diario La Nación donde se señala que gran parte del agua de la provincia tiene arsénico; pero además accedimos a un estudio privado solicitado por un particular de la calle Dellepiane realizado por la firma PSA donde, incluso, uno de ellos habría dado alto en Cromo. El día 23 de diciembre, la municipalidad realizó una conferencia de prensa y comunicó: "En el marco de la reunión con concejales integrantes de la Comisión de Ambiente, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo sostenible, Guillermo De Luca, también se refirió al estudio sobre la calidad del agua realizado por la firma PSA a pedido de una empresa local. El funcionario –quien estuvo acompañado por la subdirectora de Ambiente, Andrea Bosani- expresó que el estudio no tiene sustento alguno debido a que, en primera instancia, no es un análisis oficial. De Luca explicó a su vez que los análisis realizados por PSA se rigen por el Código Alimentario Argentino, mientras que el agua del Municipio lo hace por la normativa de agua provincial, que tiene otros valores. Además, enfatizó De Luca, "las personas que firman el informe no acreditan ni títulos ni matrículas". Por último, objetó que la empresa que realizó el estudio se dedica justamente a la comercialización de filtros purificadores de agua y señaló que es una práctica común de la compañía atemorizar a los ciudadanos para poder luego venderles sus productos". "El laboratorio de PSA, al igual que la Empresa, tiene 25 años de trayectoria y se encuentra dirigido por el Ing. Horacio Torti, Matrícula 47324, siendo yo la suscripta, Cinthia Hardenack, bioquímica con Matrícula 10993, la Responsable del mismo desde hace 6 años", explicó Cinthia Harkenack, a La Auténtica y agrego: "El laboratorio de PSA no es de carácter comercial, en el sentido de efectuar análisis abiertos al público en general. Su función específica se limita al estudio, desarrollo y seguimiento de los productos fabricados por la empresa, efectuando el control de calidad de las distintas materias primas utilizadas, como así también la investigación sobre todo lo concerniente al mejoramiento de la calidad del agua. Los análisis sobre las muestras de agua que realiza son a pedido de su Red de Distribuidores o de algún usuario en particular. Sus conclusiones se respaldan en procedimientos idóneos utilizando en su gran mayoría métodos espectrofotométricos en el caso de los metales y volumétricos en el caso de los cloruros, técnicas usuales para esos contaminantes en agua y con tecnología adecuada a tales fines, observando en lo pertinente los parámetros establecidos en el Código Alimentario Nacional, de alcance federal. Los resultados son de carácter puntal y privado sobre la muestra analizada, y de ellos no cabe generalizar para fundamentar supuestos fuera de estudio". Por su parte, el dueño de la firma, Francisco Pugliese, agregó: "podemos afirmar categóricamente que el estudio realizado a la muestra de agua que se nos hiciera llegar, arrojó los resultados que según valores del Código Alimentario Nacional la catalogaban como "no apta para el consumo humano". Ahora bien, esta Empresa no fue la que tomó la muestra en origen, sino que analizó la que en forma privada nos fue entregada en nuestro laboratorio. Debemos ser claros en este punto, por lo que no podemos hacer afirmaciones sobre hechos que no nos constan. En relación a las declaraciones efectuadas por el funcionario, entendemos que son propias del desconocimiento que el mismo posee sobre lo acontecido, toda vez que el informe reitero, fue emitido a un particular y ante su exclusivo pedido. Esta Empresa no hizo declaraciones públicas al respecto, ni utilizó medio alguno para atemorizar a la población de Campana. PSA tiene una trayectoria nacional e internacional inigualable en lo que hace al mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano, y no necesita de acciones oscuras o sensacionalistas para desarrollar su normal actividad comercial".

Agua de ABSA: El presidente de PSA le contestó al Subdirector de Medio Ambiente

