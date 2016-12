Amaya desmiente haber agredido a la concejal Soledad Calle durante la sesión del viernes 23

También se permitió dudar de los intereses de La Cámpora, la agrupación a la que pertenece la concejal. "Solo les interesa hacer negocios con el país", dijo Luego de la bochornosa última sesión del Honorable Concejo Deliberante donde sucedieron incidentes entre vecinos que reclamaban por la calidad del agua y un grupo de hombres que responderían al oficialismo; la concejal del FPV Soledad Calle denunció amenazas e insultos por parte de la barra. La edil afirmó que un militante político, a quien ella identificó como "Amaya", la insultó y le hizo comentarios misóginos y machistas cuando ella hacía uso de la palabra. Amaya, quien se encontraba durante la sesión sentado justo detrás de la concejal, es un conocido militante peronista que hace unos años estuvo ligado a grupos locales que apoyaron las candidaturas de Francisco de Narvaez a través de Unión Pro, y luego ya en el PRO, de Jorge y Mauricio Macri. A nivel local integró las agrupaciones políticas que sostuvieron, en distintos momentos, las candidaturas a intendente de Marcelo Retamar y Amando Moroni. Consultado por La Auténtica Defensa, Amaya desmintió enérgicamente haberse dirigido de manera agresiva a la concejal kirchnerista, y dijo que presenció la sesión "movilizado exclusivamente porque el Concejo trataba el tema de la contaminación del agua de Campana". "Niego rotundamente haber agredido a la concejal Calle, y niego estar trabajando políticamente con ningún sector. Yo no pertenezco a ningún partido político, no soy funcionario del estado, ni cobro del estado. Jamás fui candidato a ningún cargo, simplemente soy peronista", afirmó ofendido Amaya; pero en seguida se permitió dudar de las intenciones políticas de La Cámpora (agrupación a la que responde la concejal Soledad Calle). "Tengo dudas de su origen peronista. La Cámpora no es peronista. Son gente que solo le interesa hacer negocios con el país, por eso los repudia la sociedad argentina. El año que viene van a ir a elecciones y vamos a ver cuantos votos sacan" concluyó Amaya ofuscado.

