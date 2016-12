P U B L I C

Sr. Intendente: MUY LEJOS de ser esta una nota con algún tinte político, nos vemos en la necesidad más que en la obligación de solicitarle tenga en cuenta estos renglones para que la Avda. Rocca no se convierta más en "PEATONAL" los días de celebración navideña y de fin de año. Los locales comerciales abajo firmantes llevamos 1 año esperando estas fechas para poder trabajar un poco más de lo nomal (que hace mucho tiempo no es lo deseado). Las firmas que llevan 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años de trayectoria en el centro han tenido que ver tanto este fin de semana como el año anterior, la caída de las ventas debido, en parte, a esta resolución tomada por el municipio. Teniendo en cuenta la situación económico/financiera del país, a la cual nuestra ciudad no escapa, este tipo de decisiones creemos no ayudan a paliarla. NO DUDAMOS EN ABSOLUTO de la voluntad que ha prevalecido de vuestra parte para que se convierta en un paseo de compras la avenida principal, pero como toda ciudad tenemos una idiosincrasia que es difícil de sustituir, con lo cual creemos que nuestros clientes prefieren el recorrido por el centro y poder detenerse próximos a los locales comerciales. También sostenemos que diagramando un adecuado sistema de ordenamiento de tránsito, el mismo puede ser controlado eficazmente. No escapa a nadie el nivel de inseguridad reinante que hace también que se opte por mantener los vehículos lo más cerca suyo. Tenemos fotografías tomadas a cada hora donde podemos lamentablemente ver la desolación a la que hacemos referencia (a disposición si así lo requiere). Sobre todo el día sábado 24, que debería ser la fecha más importante en nuestro calendario comercial. Sabemos que la CUCEI ha hecho llegar una encuesta la cual indicaba que la mayoría prefería esta modalidad. Desconocemos la veracidad de la misma y si incluye a la TOTALIDAD DE LOS COMERCIOS DE AVDA. ROCCA. Lo cierto es que a una GRAN MAYORIA esto nos ha afectado de manera negativa sin dudas. Repetimos que el único objetivo de esta nota es manifestarle nuestro TOTAL DESCONTENTO por todo lo anteriormente expuesto, sin que la misma dispare un debate inútil que no llevaría a ningún destino. Adhieren: • REAL SPORT; • JOYERIA REAL; • PARA ELLAS; • FORMEN; • MUMA; • ALKIMIA; • MISTRAL; • D-42; • LEGACY; • NARROW; • GRAND PRIX; • PETROLEO; • PIOLIN; • PROTON; • TANGO SPORT; • RANITAS; • JOYERIA ROCCA; • BAZAR GEA; • PISAMULATA; • IKIRBAT; • BRUJAS; • VICENTA; • GURISES; • BLACK; • KOVAL "HELADERIA Y CAFE"; • CASA PALAZUELO; • PUNTA DEL DIABLO; • JOYERIA SUIZA; • CARRUSEL; • AGUAMARINA; • PERFUMERIA CALIFORNIA.



Solicitada:

”No Más Peatonal”

Por Varios Adherentes

