Carboclor pidió el concurso preventivo y su acción se desplomó un 28%

La empresa también informó hoy de la renuncia de su gerente general. Su cotización estuvo suspendida durante parte de la rueda. El Directorio de la empresa Carboclor resolvió presentarse en concurso preventivo y convocar a una asamblea ordinaria de accionistas. Eso fue informado a traves de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la vez que también en el mismo comunicado manifestó la renuncia de su gerente general, Alfredo Baltazar Fernandez. De inmediato, el Merval decidió interrumpir provisoriamente la cotización de sus acciones dentro del panel líder, donde posee actualmente una participación de 1,66%. Luego de la suspensión transitoria de su cotización y posterior "llamado a plaza", las acciones de la compañía llegaron a caer más del 32%. Antes del cierre, el papel recortó la pérdida, pero terminó la jornada con una caída de 28,48%. El anuncio de la empresa en concurso preventivo fue informada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por Ignacio María Sanmartino, nuevo apoderado de Carboclor. Sanmartino informó que el Directorio de Carboclor resolvió convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas para el próximo 10 de febrero, en el Hotel de las Américas, donde se tratará, entre otros temas, la ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad, la capitalización de aportes irrevocables efectuados por el accionista ANCSOL S.A, y la posible aprobación de un aumento de capital. Carboclor es una productora-comercializadora de productos químicos y petroquímicos, como así también proveedora de servicios de puerto, almacenaje y logística. Los accionistas de Carboclor tendrán tiempo de registrarse en el libro de asistencia a la asamblea hasta el próximo 6 de febrero. Para ello, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores hasta esa fecha, inclusive, en la sede social, ubicada en Av del Libertador 498, piso 12, oficina 1220, de lunes a viernes entre las 10 y 16 horas. La empresa Carboclor SA, del grupo Ancap, se dedica al giro petroquímico y logístico en Campana. La petrolera estatal uruguaya informó en un comunicado de prensa que la empresa presenta pérdidas desde el ejercicio 2013 y cuenta con patrimonio neto negativo. A pesar de sucesivas capitalizaciones y otros mecanismos de financiación provistos por su accionista mayoritario Ancsol, también del grupo Ancap, y de diversas medidas de gestión implementadas, no ha logrado revertir la situación, sostuvo la comunicación del ente. UN SECRETO A VOCES El llamado a concurso preventivo no era una noticia no esperada. Ya se sabía que la empresa no estaba pasando su mejor momento y sobre todo varios empleados de la linea jerárquica de la empresa habían manifestado a La Auténtica Defensa su incertidumbre laboral, dados los rumores de dificultades económicas muy sensibles. Carboclor, con sede operativa en Campana, pertenece al grupo uruguayo ANCAP; quienes rápidamente comunicaron que "honrarán oportunamente los compromisos relacionados con las obligaciones negociables por 95 millones de pesos argentinos de las que son garantes".

Carboclor pidió el concurso preventivo y su acción se desplomó un 28%

