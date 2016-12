Cristina procesada y Milagro Sala condenada a tres años de prisión en suspenso

El juez federal Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita en el marco de la causa por la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. Por otra parte ayer en Jujuy la dirigente de la Tupac Amaru recibió pena en suspenso, pero seguirá presa. El juez federal Julián Ercolini procesó el martes a la expresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez. En el mismo fallo, el magistrado también procesó a la exmandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a la empresas de Báez de forma discrecional. Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas José López; del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los exfuncionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Para el juez, Cristina Kirchner es "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". "La exmandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", enfatizó Ercolini. Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la exmandataria "hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos". Tres años para Milagro La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, recibió este miércoles una condena de tres años de prisión en suspenso en el marco del juicio por el "escrache" de 2009 contra el entonces senador y actual gobernador, Gerardo Morales. En su fallo, el Tribunal Oral Federal de Jujuy dispuso que la dirigente social realice trabajos comunitarios y también condenó a los cooperativistas Graciela López y Ramón Salvatierra a tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, por considerarlos coautores de daños agravados materiales de los hechos investigados. La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que se trata de "un fallo injusto y no ajustado a derecho", al considerar que no había pruebas para determinar que la líder de la agrupación social haya sido la instigadora del "escrache", tal como había denunciado Morales. "Para nosotros, en principio, es injusto y no está ajustado a derecho, no hay ninguna prueba válida para decir que Milagro haya enviado a nadie" a la protesta, sostuvo la letrada en declaraciones a la prensa tras el veredicto. Por su parte, el marido de Sala, Raúl Noro, advirtió en la sala de audiencias: "Este es un fallo de Morales". Los integrantes del Tribunal jujeño, Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Diaz, dispusieron los tres años de prisión en suspenso para Sala por el delito de daños cometidos durante la protesta, en tanto que la absolvieron por amenazas, al considerar que esa acusación ya se había extinguido. Con esta sentencia, Milagro Sala queda libre en el expediente por el "escrache", aunque seguirá presa por otras causas por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos girados desde la Nación a su agrupación: además, este jueves se conocerá el veredicto del proceso contravencional por el acampe que tuvo lugar en la Plaza Belgrano en diciembre de 2015.







Cristina procesada y Milagro Sala condenada a tres años de prisión en suspenso

