Ante los gravísimos hechos que tuvieron lugar en la pasada sesión del Honorable Concejo Deliberante, el Partido Justicialista de Campana hace público su más enérgico repudio ya que los hechos allí ocurridos entrañan una gravedad institucional tal, que lesionan profundamente el prestigio de esta institución fundamental de la democracia y desnuda, de forma y contenido, el verdadero rostro de la política de la actual gestión municipal. El repudio y las afirmaciones que aquí hacemos están palmariamente reflejados en los distintos testimonios fotográficos y fílmicos, elevados y puestos a disposición de los distintos organismos oficiales y judiciales. En ellos se podrán ver claramente el accionar y quienes eran los patoteros que protagonizaron los disturbios e impidieron el ingreso de los vecinos a la Casa de la Democracia. Allí se podrá ver que esta patota responde linealmente, a la Alianza Cambiemos. Algunos de ellos, esta nueva "mano de obra ocupada", son "funcionarios" del actual gobierno. Junto a ellos, otros "voluntarios", como les gusta llamar a su mano de obra alquilada, que cargan frondoso prontuario delictivo, fueron los autores materiales de todas las agresiones física y verbales a nuestros vecinos y concejales. Por todo ello hacemos responsables directos de todo lo ocurrido, por ser las máximas autoridades políticas que rigen los destinos de nuestra comunidad, al Sr. Intendente Municipal, Sebastián Abella, y al Sr. Presidente del HCD, Sergio Roses; y les exigimos que impidan el accionar de estos patoteros, en actividad política o legislativa ya que los mismos ponen en riesgo el accionar democrático de instituciones y vecinos. Del mismo modo que en concordancia con lo ocurrido solicitamos que se eleven los correspondientes actos administrativos hacia aquellos funcionarios públicos que adoptaron y fueron parte de este accionar patoteril. Esta solicitud está abalada por el hecho que no es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, ya que en oportunidad del acto de asunción de Concejales, los mismos patoteros, fueron protagonistas de idénticos hechos. No hay justificación alguna para la violencia de ningún tipo, menos aún cuando ésta se ejerce para impedir la participación democrática de nuestros vecinos; por lo que todos, más allá de cualquier bandería política, debemos repudiar enérgicamente estos hechos de violencia y reflexionar profundamente sobre la gravedad institucional y la trascendencia pública de los lamentables hechos ocurridos, de los que no registran antecedentes en ese Honorable Cuerpo. Desde el PJ Campana vaya nuestra solidaridad con la compañera Concejal Soledad Calle, el Dr. Lautaro Ríos y a todos los vecinos que resultaron victimas físicas y/o morales como consecuencia de los lamentables hechos referidos. "La violencia es el miedo a los ideales de los demás" --Mahatma Gandhi PJ Campana

Solicitada:

”La violencia es el miedo a los ideales de los demás”

Por Partido Justicialista de Campana

