Será parte del Grupo D de la Zona Norte y el primer juego de la segunda fase será el 27 de enero de visitante La Primera División del Club Ciudad de Campana de Básquet formará parte del Grupo D de la 2da. Fase del Torneo Provincial de Clubes. La Zona D la completan Presidente Derqui, Regatas de San Nicolás y Juventud Unida de Cañuelas. Los tricolores jugarán su primer partido de la segunda fase como visitante frente a Presidente Derqui el próximo viernes 27 de enero. Luego de finalizar en la 3ra. posición de la Zona A Norte con un record de 10 partidos ganados y 4 perdidos en 14 presentaciones, los tricolores formaran parte de la Zona D en la segunda fase el Torneo Provincial de Clubes junto a Presidente Derqui, Regatas de San Nicolás y Juventud Unidad de Cañuelas. El debut en la segunda fase de los dirigidos de Esteban Sánchez será el próximo viernes 27 de enero como visitantes frente a Presidente Derqui, con el desafío de ganar para comenzar de la mejor manera y así quedar lo más alto posible en su zona para poder acceder a los cuartos de final del certamen. Fixture Zona D Norte Club Ciudad de Campana 1er. Fecha: 27/01 visitantes vs. Presidente Derqui 2da. Fecha: 03/02 locales vs. Juventud Unida de Cañuelas 3er. Fecha: 10/02 locales vs. Regatas de San Nicolás 4ta. Fecha: 17/02 locales vs. Presidente Derqui 5ta. Fecha: 24/02 visitantes vs. Juventud Unida de Cañuelas 6ta. Fecha: 03/03 visitantes vs. Regatas de San Nicolás.

Básquet:

Ciudad de Campana enfrentará a Derqui en la primera fecha del Provincial

