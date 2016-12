PARANA GUAZU EMBARCADO Con un Guazú con altibajos en lo que respecta al pique en toda su extensión, podemos dar con días de muy buenos piques y otros muy remisos, antes de los últimos días de lluvias se podía dar con especies como bagres amarillos y blancos, pati y cantidad de doradillos que rondan el kilo que dan una pesca muy entretenida ya sea con artificiales o con carnada lógicamente con devolución total de esta especie. Por lo demás podemos decir que la boga sigue sin aparecer, pero se cuenta con buenas respuestas de tarariras más que nada a la entrada del sol y por la noche lo que mejores resultados está dando es buscarlas contra los juncales con boyas, de fondo con plomitos corredizos de 20 gramos y liders de acero o utilizando las conocidos plop en cualquiera de los tres casos encarnado con mojarras frescas pescadas en el lugar, no se están viendo respuestas de manduví, armados, surubí y carpas esta semana, pero siguen muy activas las voraces palometas. MUELLES Y COSTAS Después de los últimos días de lluvias intensas decayó mucho la pesca de muelles aún en aquellos que están cebados, lográndose algunas capturas de bagres y pati, también de muelles la presencia y capturas de doradillos que rondan del medio kilo al kilo de peso es mucha por lo que reiteramos el pedido de la pesca y devolución de esta especie, algunas tarariras en canales divisorios de las islas, mucha presencia de palometas. ISLA BOTIJA Semana muy pobre por la botija, no obstante esto se puede dar con un variada de piel entretenida, mucho doradillos y alguna sorpresa que puede llegar a los dos kilos y medio, sugerimos buscarlos en las correderas en donde se encuentren polos, arboles y muelles caídos, por las noches se dan algunas respuestas de algún cachorro de surubí de lindo porte y lo mejor de la semana paso por lindas capturas de tarariras encarnando con mojarras frescas pescadas en el lugar de las cuales hay grandes cardúmenes. Por esta zona también abundan las palometas. ISLA LA PALOMA Semana floja de pique también por las lluvias registradas, anteriormente se estaba dando buenas respuestas de muchos doradillos y se registraron capturas de dorados de entre siete y quince kilos, muchas palometas y marietas, de fondo algunos bagres, pati y porteñitos. PARANA DE LAS PALMAS ZONA ZARATE - CAMPANA Por el Palmas estuvimos con un par de semanas en donde lo más destacado fueron las capturas de lindos portes de surubí los que después de los últimos días de lluvias parecen haberse tomado un receso, la mayoría los busca y encuentra con boyas encarnado con morenas o mojarrones, los que no tengan la posibilidad de embarcase pueden realizar los intentos en la costanera de Zarate a metros de los pilotes del puente Zarate Brazo Largo. Por lo demás tenemos una semana un tanto floja con alguna variada de piel de mediana a chica, muchos doradillos y algún dorado que califica, en la boca de canales y arroyos posibilidades de lindas capturas de tarariras. Agradezco muchísimo a todos nuestros auspiciantes, corresponsales, colaboradores, colegas, a los directivos de Canal 15 Campana y Cabletel, al Sr. Director de FM Simple Carlos Abatangello, al Sr Director de La Autentica Defensa Eduardo Pascuale y a todo el personal, a nuestros seguidores por haber compartido con semanario del pescador un año más y es mi deseo el que tengan un muy feliz fin de año y un prospero 2017. Entérate más sobre el estado del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador. com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO.

