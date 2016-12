La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Julio Amoroso:

Desde Cambiemos, aseguran que el dirigente ahora vecinalista busca victimizarse responsabilizando al espacio gobernante de presunta "persecución política" "¿No será que para ganar lo mismo ahora tiene que trabajar 8 horas como cualquier empleado?", cuestionó Julio Amoroso, referente de Cambiemos. El referente de Cambiemos, Julio Amoroso, respondió a las acusaciones de "persecución política" vertidas por Axel Cantlon, quien responsabilizó al Gobierno local por su supuesta desvinculación de ANSES, cosa que fue desmentida y señalada por el oficialismo como una victimización del ex concejal, ahora dirigente vecinalista. "A Cantlon no lo echaron. Solo lo obligan a cumplir horario como cualquier trabajador" explicó Amoroso, quien aseguró que el ex dirigente radical fue reasignado internamente dentro del organismo en cuestión, y que su insistencia en responsabilizar a Cambiemos es parte de una "campaña de victimización". "Este señor utiliza una medida de gestión interna de la ANSES a nivel nacional, para posicionarse políticamente, haciendose la victima. Pero endilgarle al gobierno local esos cambios es inescrupuloso de su parte. "Cantlon no es ninguna victima" esgrimió Amoroso, quien además observó que Cantlon no obtuvo su puesto dentro del organismo previsional por concurso: "Llegó por favores políticos en tiempos en que su madre estaba en ANSES. No tiene entidad para quejarse. Quisiera que diga si el supuesto desplazamiento que dice tuvo en su trabajo, impactó en el salario que percibe. "¿No será que para ganar lo mismo ahora tiene que trabajar 8 horas como cualquier empleado?" indagó. "Desde que asumió Cambiemos, los funcionarios jerarquicos de ANSES firman aceptando que no pasarán a planta permanente, debiendo retirarse ante un cambio de gestión. Sin embargo este señor goza de privilegios que los nuevos ingresantes no tienen" denunció Amoroso, quien pidió "terminar con los privilegios". "Estos tipos están acostumbrados a que Campana les brinde beneficios que no están disponibles para cualquier vecino. Tienen empresas creadas a partir de facilidades del Estado, acceden a puestos en el sector público con estabilidad y jugosos salarios, y encima se quejan de que tienen que laburar para cobrar", fustigó. "Por último, el dirigente del oficialismo dirigió sus cuestionamientos hacia lo político: "Este chico no tiene escrúpulos ni brújula. Primero engañó a sus votantes, quienes lo apoyaron como parte de un frente electoral al cual le dio la espalda por no conseguir el cargo que quiso. Luego, además de volverse opositor al proyecto del que fue parte, decidió abandonar el espacio que supo presidir y del cual fue candidato, para armar su propio partido traicionando hasta su propia tradición familiar".

