Se inauguró un centro de rehabilitación y evaluación neuropsicomotriz municipal

Operará desde el barrio Sarmiento y contará con un equipo interdisciplinario para el diagnóstico y la evaluación de niños con trastornos de aprendizaje y de conducta. El intendente Sebastián Abella inauguró hoy el Centro Integral de Rehabilitación y Evaluación Neuropsicomotriz "Andamiaje", que permitirá realizar una evaluación y diagnóstico de niños con trastornos de aprendizaje y de conducta. Acompañado por el presidente del HCD, Sergio Roses; el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, y la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, Abella destacó el trabajo que está realizando la gestión en materia de salud para mejorar la calidad de atención y acercar la salud a los vecinos. "Un ejemplo de ello –señaló el jefe comunal- es la puesta en valor y la reconversión de esta salita de primeros auxilios que había sido creada como centro periférico de salud cuando esta zona no integraba el casco urbano. Con el paso del tiempo dejó de cumplir su función por lo que decidimos darle prioridad a una problemática que hasta ahora no tenía la atención que necesitaba en Campana", indicó Abella al referirse al nuevo espacio ubicado en Liniers 78 donde antes funcionaba el CAPS Nº 20 del barrio Sarmiento. Los vecinos, en tanto, podrán atenderse en forma diaria en la salita de primeros auxilios del barrio Del Pino ubicada a cuatro cuadras. Meiraldi, a su turno, subrayó que la inauguración "es el fruto del compromiso que asumió el jefe comunal con la salud" y "representa un avance fundamental para la atención de los vecinos porque nuclea a profesionales de distintas ramas para el diagnóstico y tratamiento de trastornos de aprendizaje y de conducta de los niños". Con énfasis, además, valoró el significado que tiene el hospital municipal para los vecinos que eligen atenderse allí pese a tener una obra social y otras posibilidades en otros centros de salud de Campana y la región. "Eso demuestra la calidad de la atención que brindamos", finalizó Meiraldi. El Centro "Andamiaje" cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinario integrado por una psicomotricista, dos fonoaudiólogas, dos psicólogas y un neurólogo que viene trabajando en forma articulada e integral desde mayo y permitirá –según especificó Acciardi- completar un trabajo que viene realizando el Municipio a través del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE). "Ahora vamos a poder detectar los problemas de aprendizaje o del desarrollo en los niños y también derivarlos para su evaluación", dijo la Directora de Salud Comunitaria, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a las empresas que colaboraron con la inauguración de Andamiaje: Ameghino Servicios, Cabot, Ávila Argentina y Grupo Armando Melo. Por último, los profesionales de la salud Andrés Díaz Lucero y Silvina Dib destacaron la decisión política del Intendente de crear este centro al que consideraron un orgullo para Campana porque permite abordar una problemática que hasta ahora no tenía espacio en la ciudad Al tiempo que precisaron que "Andamiaje" fue creado como un dispositivo de ayuda que le permita al niño poder desplegar todas sus fortalezas. "Estamos muy agradecidos con esta gestión", cerraron.

