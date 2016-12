La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 El Hospital San José contará con tres ambulancias propias en 2017







Está previsto hacerlo con un leasing aprobado el pasado 23 por el HCD. La idea es pagarlas con el ahorro que genera dejar de contratar traslados a terceros. Por ahora, Bomberos seguirá a cargo de la vía pública. Todo indica que antes que finalice el primer trimestre de 2017, el Hospital San José de Campana contará con tres nuevas unidades para traslados, 2 de ellas de alta complejidad (UTIM) que se pueden convertir a neonatología, totalmente equipadas y una tercera tipo Kangoo para dar respuesta a demandas menores. "Ya está previsto en el presupuesto el personal destinado a estos servicios" comentó una alta fuente de la Secretaría de Salud en medio un brindis de fin de año realizado con el personal del hospital. Entre choques de copas y buenos augurios, la adquisición de las ambulancias marcarán un antes y un después en los servicios prestados por el Hospital San José, con la ventaja que al ser un un contrato de leasing el municipio va pagando un alquiler, pero progresivamente se hará dueña de las unidades. La jugada es ir cancelando esa deuda con el ahorro que significa no contratar más los servicios de ambulancias privadas que resultan una erogación muy grande de dinero para la cartera de salud. También habría una cuarta ambulancia estaría gestionando el intendente Abella como donación de la Provincia de Buenos Aires y que se sumaría al equipamiento adquirido. Vía pública y quimera Así las cosas, el rescate de personas en vía pública seguirá a cargo de los Bomberos Voluntarios de Campana, figura que para algunos hay que revisar: más allá de la capacitación que tienen en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, el servicio que presta Bomberos no incluye enfermeros, médicos o paramédicos que puedan tomar decisiones diagnósticas en el lugar del siniestro. Por ejemplo, la vecina ciudad de Zárate llegó a un sistema mixto y las salidas de éste tipo incluyen a un chofer, un médico y un paramédico, denominado Sistema de Emergencias Municipal (SEMU) y que tienen base en el cuartel y es solventado por el Municipio de Zárate. Por su parte Exaltación de la Cruz cuenta con un servicio de seis (6) ambulancias propias, que se reparten entre traslado de enfermos y asistencia en la emergencia (accidentes). "Actualmente, los Bomberos Voluntarios de Campana realizan un promedio de 11 servicios de rescate por día, asimilables a lo que sería un servicio de ambulancia, levantando accidentados en vía pública. Si esa prestación estaría a cargo de un servicio privado, la erogación rondaría los $11 millones anuales, dinero que hoy se ahorra la Municipalidad de Campana." Dentro de la Tasa Municipal, un porcentaje se destina a los Bomberos. Antes de la última modificación impositiva de 2016, recibían a razón de $150 mil y ahora representa unos $300 mil mensuales. A esa cifra hay que sumarle otros $80 mil que llegan a la Asociación de Bomberos Voluntarios en como subsidios, lo que totalizaría unos $4.5 millones anuales que por todo concepto Campana destina a sus Bomberos Voluntarios. A simple vista, la cifra resulta escasa: los bomberos no sólo tienen que sostener su operatividad con menos de la mitad del dinero que costaría sólo un servicio de ambulancia privado, a la vista está que se ven impedidos de actualizar equipamiento básico (hoy todos los cascos del cuerpo están literalmente vencidos) sino que poder armar el ya indispensable Destacamento en la rotonda Mc Donald’s hoy suena a quimera.

Dos Unidades de Terapia Intensiva Movil (UTIM) serán adquiridas por el municipio a traves de un Leasing Unidad de Rescate vs. Ambulancia Nosotros – explicó el Jefe de Bomberos Hernán Dappiano – no tenemos servicio de ambulancia, sino de rescate en vía pública. Lo nuestro es llegar al lugar, inmovilizar al herido sobre una tabla y trasladarlo. Pero no brindamos ningún tipo de asistencia médica, más allá de alguna maniobra de Reanimación Cardiopulmonar, si consideramos que hace falta. "A nosotros no nos acompaña ningún enfermero, paramédico, ni médico cuando salimos a buscar un herido. Creo que Campana necesita ambulancias y un sistema de emergentología pública que no está: todos los que más o menos estamos en el tema, sabemos lo importante de la "hora de oro" cuando hablamos de salvar vidas y hoy, el servicio público de ambulancia no existe. Lo cubrimos nosotros, pero parcialmente, porque sólo hacemos traslados lo mejor que podemos". "Hasta noviembre último, nosotros teníamos más de 3400 salidas registradas. La gran mayoría de ese movimiento no tiene que ver con apagar incendios, sino con rescatar personas que sufrieron un accidente. Trasladar personas no es nuestro rol primario, aunque por volumen pareciera que sí". Hay un debate que está pendiente.



