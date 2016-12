La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Pilar busca desmantelar el Distrito Judicial Zárate - Campana





Su objetivo es aglutinarse con Escobar y Exaltación de la Cruz y así formar su propio Distrito Judicial. La jugada fue descubierta y abortada en La Plata. A 30 años de la creación del Distrito Judicial Zárate –Campana (a partir de la cual Escobar, Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz lograron su independencia de San Nicolás), pudo saberse en los pasillos de La Plata que Pilar tenía bastante avanzado un proyecto del Ley para lograr la conformación de su propio Distrito Judicial, incorporando a Escobar y Exaltación de la Cruz dentro del nuevo armado, y bajo la denominación de "Polo Judicial". Lo llamativo del caso es que la jugada de Pilar había logrado media sanción del Senado bonaerense, ante las propias narices del Departamento Judicial de San Isidro, y el del Zárate-Campana. Según transcendidos, la jugada de Pilar por ahora fue neutralizada mediante la presentación de escritos cursados por las autoridades del Colegio de Zárate – Campana, pero no se descarta que Pilar vuelva a la carga en 2017, a pesar de una durísima solicitada firmada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en la que se insta a los legisladores a que consulten a las autoridades involucradas, antes de intentar modificar el mapa judicial existente. "Lo que no entiende Pilar –explicó una alta fuente de La Plata- es que muy lejos no van a llegar tratando de imponer semejante proyecto en vez de consensuarlo. Pero además, tanto Escobar como Exaltación están conformes como están, y difícilmente se plieguen sin resistirse a semejante cambio". Actualmente, Pilar conforma el Departamento Judicial San Isidro, junto a San Fernando, Tigre, y Vicente López, asistiendo a alrededor de 1.5 millones de habitantes.

