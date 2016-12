La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Calendario Maya:

Guerrero 12 - Energía de Viernes 30/12/16 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip El guerrero fuerza espiritual,, vibra sagrada.energía para poder salir delante de situaciones dificiles. Inteligencia universal. El guerrero en el tono 12 de la cooperación, de la política, de el servicio mancomunado, de dar sin esperar recibir nada a cambio, guiado por la estrella otro sello dador de servicios, y político también. El guerrero es un luchador, , un luchador de luz, es una energía muy inteligente y que se cuestiona las verdades trascendentales. Va por más, quiere saber, quiere salir adelante, nada se lo impide, tiene la capacidad suficiente para hacerlo, tiene con que! Además tiene un escudo de protección ,el que le permite salir adelante de todas las situaciones por más malas que nos parezcan. Terminaron ayer los portales cómicos, 4 días de descanso hasta que empiece el tubo vibracional, 20 días de vibra muy fuerte. Y esa es la energía de hoy, la que nos aporta la capacidad de querer salir, de querer avanzar, avanzar dando, cooperando, avanzar en nuestro entorno y con nuestro entorno, avanzar en lo político también. La estrella nos ilumina el camino, la estrella aporta brillo, armonía, para que todo suceda de forma correcta y en paz. El guerrero es una energía fuerte, enérgica, es arrolladora, si hoy estamos mal aspectados podemos estar predispuestos a pelas, y cuestionamientos que no nos conducirán a buen puerto. Ojo hoy con los cuestionamientos y discusiones políticas! Pueden terminar mal! Ayudemos a ayudar! Demosle una mano al que la esta pasando mal, predispongamonos a salir adelante y con luz, con brillo, cooperando, cuestionemos aquello que no nos gusta, que no nos cierra, pero de una manera tranquila y sin peleas, seamos inteligentes y no caigamos hoy en golpes bajos! Buen viernes para todos!! Ultimo viernes del año! A disfrutarlo en paz. alejandradip.blogspot.com.ar - TE: 420268



