Ante la solicitada publicada en la edición del dia de ayer de este medio por el partido Justicialista, y expresiones en el mismo sentido de miembros del Frente para la Victoria y el señor Lautaro Rios. Los partidos miembros del Frente Cambiemos hacemos saber a nuestros vecinos que: En primer lugar repudiamos la situación generada en el HCD en la sesión del dia viernes 23 cuando un grupo de personas quisieron ingresar a los gritos portando bombos al recinto del HCD hecho que intentaron impedir un grupo de personas que se hallaban en el acceso del mismo, generándose forcejeos que pueden verse en todas las filmaciones que han circulado en los medios de comunicación locales. Situaciones como esta no son aceptables para quienes tenemos una trayectoria de respeto del disenso y la expresión democrática. En segundo lugar queremos destacar que el incidente no paso a mayores por la actitud del presidente del cuerpo concejal Sergio Roses que con sus directivas suspendió momentáneamente la sesión y permitio el ingreso de quienes pugnaban por hacerlo. Pero es intolerable que los miembros del Frente para la Victoria mientan descaradamente acusando al gobierno municipal de "reclutar patotas" para impedir la libre expresión. No es novedad para nuestros vecinos que el FPV utilice descaradamente calumnias y mentiras para ejercer su rol opositor, y es muy llamativo que quienes en diversas oportunidades, en este mismo año convocaron a grupos para insultar y agredir a concejales en plena sesión,- entre ellos al los concejales Raineri, Gomez y Cazador-, hechos de publico conocimiento y que constan en diversas filmaciones y notas periodísticas, sean quienes se rasgan las vestiduras ante lo ocurrido. Ante esta situación hemos decidido que el señor Concejal Sergio Roses, haga una presentación ante la justicia, aportando elementos de prueba, para que se determine si hubo accionar de patotas convocadas por funcionarios, como ellos denuncian y si se verificó la comisión de algún delito por parte de funcionarios o particulares. Advirtiendo que de no ser verdad lo denunciado con clara intencionalidad política se pedirá que la justicia determine las responsabilidades de quienes hacen de las falsas denuncias una forma de ejercer la actividad política.- "Miente, miente, miente que algo quedara.."; Joseph Goebbels

