La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Cazador brindó con la prensa y aseguró que le gustaría competir el año próximo







Dejó entrever que le gustaría incluso hacerlo solo con la boleta vecinal. Anunció también que Primero Campana ya tiene en trámite la renovación de su personería jurídica, perdida a principios de año. Primero Campana realizó un brindis de fin de año junto con la prensa y su líder, Carlos Cazador, aseguró que le gustaría competir en las elecciones 2017, dejando entrever la posibilidad de volver a participar –como en sus inicios- con una boleta corta. Cazador hizo el comentario durante la reunión con los periodistas locales celebrada ayer en la sede de ACPC de San Martín 422. Si bien el vecinalista no brindó mayores precisiones, afirmó que piensa competir electoralmente para renovar su banca en el HCD y reveló que en las próximas horas empapelará la ciudad con los primeros afiches promocionales. Un poco en broma, un poco en serio, se tomó una foto con la tijera gigante con la cual se publicitó en elecciones pasadas. Asimismo, en las palabras antes del brindis, aprovechó para relanzar su partido vecinal. "Quiero anunciarles que se ha conformado la nueva comisión directiva provisoria y que la personería jurídica está en trámite", señaló. El presidente provisorio de Primero Campana es el consejero escolar Hugo Taboada. "Seguimos con nuestro nombre, con nuestras ideas y todo lo que hemos defendido durante tantos años. En nombre de los que somos Primero Campana queremos desearles un excelente 2017 que nos encuentre de una manera distinta", añadió. Cazador sostuvo que la "brecha" que está "desuniendo" a la sociedad "se nota a nivel nacional pero también local", deseando "que se termine" para "que no haya más agresiones". "Tenemos que empezar a respetarnos, a ser más democráticos y no descalificarnos porque pensemos distinto", añadió. "Cuando empecemos a creer que primero está la Patria, la provincia y nuestra ciudad, y después los intereses partidarios, ese día empezaremos a vivir un poco mejor", afirmó el concejal. "Gracias por el acompañamiento que me han dado y por la posibilidad de llegar a mis vecinos a través de ustedes. Ningún partido político, por más chico o grande que sea, puede decir que los medios no le abren la puerta para expresar sus ideas. Felicidades y sigamos por la brecha del triunfo", concluyó el edil.



