La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Las causalidades y la política

Por Alejo Sarna











Alejo Sarna. Foto: Archivo.

La situación económica, política y social en términos nacionales está siendo cada vez más compleja ya que el Gobierno ha tomado, desde el inicio de su gestión, una serie de medidas macroeco-nómicas que le generaron un laberinto financiero pero principalmente político cuya única escapatoria es el ataque constante al pasado reciente y sus figuras más relevantes, como son el Procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner y la condena a tres año de prisión a Milagro Sala. No es casualidad que estos sucesos jurídicos actúen en un momento de evidente debilidad política del Gobierno Nacional; la salida de Alfonso Prat-Gay de la cartera de Economía marcó la "derrota política" del sector más moderado del Gobierno de Macri. Esta "derrota" fue consecuencia de una contradicción inocultable entre los objetivos económicos de reducción del déficit fiscal, ajuste del gasto público y de eliminación de la presión impositiva hacia las grandes corporaciones (sustentado esto en la teoría del derrame) con los objetivos políticos de mantener a la sociedad Argentina conforme sosteniendo el nivel de vida que había conseguido en los últimos años en donde la política económica estaba dirigida a la expansión de la demanda agregada. Aunque en política y en económica la sumas nos exactas; 2+2 no siempre son 4. En esta situación las certezas matemáticas se cumplen con rigor. Era imposible sostener una política de reducción del gasto público, de reducción del déficit fiscal y de eliminación de la presión impositiva hacia las grandes corporaciones y al mismo tiempo sostener la expansión de la demanda agregada, es decir, sostener el nivel de vida de las clases mayoritarias. Es decir, no se podía reducir el déficit fiscal y el gasto público sin retirar de circulación liquidez sacándoselo principalmente a las clases mayoritarias; no se podía reducir la presión tributaria (mineras y sectores del agro) a las grandes corporaciones sin volcar esta presión hacia los sectores mayoritarios y menos concentrados de la economía. Ahora bien, este cuello de botella en el cual el Gobierno se metió voluntariamente desató una crisis política que termino con el Ministerio de Prat-Gay, representante del sector más moderado del Gobierno de Macri, y siguió con la asunción de Nicolás Dujovne, representante del sector decidido a llevar un ajuste que no entiende de sensibilidad social ni de contención política. Ante este escenario de crisis política evidente, disimulada pero evidente, la mejor ocurrencia desde el Gobierno fue reflotar en la escena política una estrategia que le dio muchos frutos en los primeros meses del año para llevar a cabo políticas anti populares; la demonización de representantes políticos del Gobierno Anterior. En política, yo no creo en las casualidades; creo en las causalidades. Todo lo que se hace tiene un objetivo inmediato. Y la distracción, a lo largo de la historia fue una herramienta política eficiente. Al margen del juicio de valor que se pueda hacer sobre Cristina Fernández de Kirchner y la dirigente social Milagro Sala, y al margen de las distintas visiones que se puedan tener en virtud de la honorabilidad o no de ambos personas, creo que no cabe ninguna duda, o por lo menos yo no la tengo, en que el avance en materia judicial de las dos dirigentes tiene una relación directa con la crisis política que vive el Gobierno Nacional en este momento. Y estos es sumamente peligroso, en primer lugar porque queda en evidencia el manoseo y la manipulación política de un poder que debería ser independiente como lo es la Justicia en virtud de satisfacer necesidades políticas que ni siquiera se remiten al interés nacional, sino al interés de un solo sector de la políticas nacional que es el interés de Cambiemos. Y en segundo lugar, y más peligroso aún, es que cuando la manipulación política sobre poderes independientes empieza, nunca se sabe hasta donde y cuando puede terminar. Para quienes les puede parecer un acto de justicia la avanzada judicial sobre estas dos dirigentes sin respetar el Estado de Derecho y las leyes, en un futuro puede significar la expansión de este tipo de acciones contra cualquier ciudadano. Los argentinos tenemos horribles experiencias en estas prácticas oscuras, y depende de cada uno de nosotros no volver a repetirlas.

