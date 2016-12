La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 El municipio defiende la calidad del agua en Exaltación de la Cruz







Un informe privado afirmó que los niveles de arsénico estarían muy por arriba de los parámetros aceptables. La Municipalidad de Exaltación de la Cruz afirmó a través de un informe enviado a los medios de comunicación que la calidad del agua de red en el distrito responde a los estándares aceptados a nivel nacional. En concreto, el municipio señala que "estudios que se realizaron en distintos puntos del distrito marcan que el nivel de arsénico está dentro de los parámetros estipulados por la Ley Nacional 18.284, el Código Alimentario Argentino y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud." Por lo tanto, agrega, "el agua en Exaltación de la Cruz es consumible, sin llevar ningún perjuicio a la salud de los vecinos del distrito". La respuesta oficial fue motivada por una publicación del instituto privado Centro Cochrane Argentina que rápidamente fue desmentido por estudios que ya se habían realizado, tanto por el municipio como por Copesel. "El agua está controlada en forma permanente. Realizamos exámenes físico-químicos y microbiológicos, y cumplimos acabadamente con la legislación", confirmó el ingeniero Miguel Sarasti jefe de laboratorio de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Por su parte Aldo Venturino, secretario del Consejo de Administración de Copesel a cargo de la Gerencia operativa afirmó: "Nosotros nos regimos bajo una norma de la provincia de Buenos Aires donde el máximo permitido es 0,05 parte por millón y en Exaltación de la Cruz no tenemos pozos que superen los 0,03", aseguró Venturino quien además contó que hace 6 meses Copesel recibió un pedido de informe del Consejo Escolar para hacer un monitoreo del agua en las escuelas del distrito, se realizó un muestreo en distintos puntos del partido arrojando valores por debajo del promedio establecido por Provincia. "La gente se tiene que quedar tranquila, si el agua estuviera mal, ya hubiese repercutido en el Sistema de Salud local y esto no ha sucedido", a la vez que insistió en que los resultados que dan las muestras están dentro de los parámetros aptos para la salud. Sobre la denuncia, el ingeniero Sarasti explicó "el informe menciona que el agua del distrito ‘presenta entre 50 y 100 microgramos de arsénico por litro de agua en redes de agua pública y entre 10 y 50 en agua de pozo’. Esto no puede ocurrir porque es la misma agua, la que sale del pozo va a la red, lo que indica que el articulo maneja información errónea". "A la fecha, no tenemos este problema", reafirmó el responsable de Copesel, Aldo Venturino, "se puede consumir el agua porque estamos dentro de los márgenes permitidos por la Provincia, nos regimos por la ley provincial que nos da hasta 0,05 parte por millón. La Organización Mundial de la Salud habla de 0,01 como lo ideal, hasta 0,05 como algo aceptable y hasta 0,10 es tolerable y nosotros estamos por debajo de los 0,05".



El municipio defiende la calidad del agua en Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: