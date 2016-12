La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Debate pendiente: Unidad de Rescate vs. Ambulancia









NOTICIA RELACIONADA: El Hospital San José contará con tres ambulancias propias en 2017 Nosotros – explicó el Jefe de Bomberos Hernán Dappiano – no tenemos servicio de ambulancia, sino de rescate en vía pública. Lo nuestro es llegar al lugar, inmovilizar al herido sobre una tabla y trasladarlo. Pero no brindamos ningún tipo de asistencia médica, más allá de alguna maniobra de Reanimación Cardiopulmonar, si consideramos que hace falta. "A nosotros no nos acompaña ningún enfermero, paramédico, ni médico cuando salimos a buscar un herido. Creo que Campana necesita ambulancias y un sistema de emergentología pública que no está: todos los que más o menos estamos en el tema, sabemos lo importante de la "hora de oro" cuando hablamos de salvar vidas y hoy, el servicio público de ambulancia no existe. Lo cubrimos nosotros, pero parcialmente, porque sólo hacemos traslados lo mejor que podemos". "Hasta noviembre último, nosotros teníamos más de 3400 salidas registradas. La gran mayoría de ese movimiento no tiene que ver con apagar incendios, sino con rescatar personas que sufrieron un accidente. Trasladar personas no es nuestro rol primario, aunque por volumen pareciera que sí". Hay un debate que está pendiente.



