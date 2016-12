La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/dic/2016 Honda: La legendaria Africa Twin llega a la Argentina







En enero, Honda Motor de Argentina lanza la mítica y tan esperada Africa Twin CRF 1000L, en su versión DCT (Dual ClutchTransmission). Con toda la experiencia adquirida desde 1986, a partir del Rally Dakar París, momento en que naceel concepto de la África Twin,Honda ha logrado consolidar el modelo que supo adaptarse a los terrenos más exigentes.Un modelo que fue evolucionando a lo largo de los años, siempre atravesado por eléxito: la Honda África Twin, una motocicleta robusta y confiable creada tanto para terreno on-road como para off-road, se presenta en Argentina en el mes de enero 2017 bajo el concepto "True Adventure". La nueva Honda África Twin CRF1000L, es fiel a sus predecesoras ypersonifica el verdadero espíritu de aventura, caracterizado por su estabilidad en alta velocidad, poca vibración, gran autonomía y su excelente comportamiento a prueba de viento. Con las últimas innovaciones de Honda, posee un potente motor compacto de 999,1cc con comando de válvulas SOHC, y cárter seco.Asimismo, incluye frenos ABS, control de tracción HSTC, panel digital LCD, óptica doble, faros, balizas y luces en LED y tanque de combustible de 18,8 litros, con 3,6 litros de reserva. En cuanto al chasis, es de tipo compacto en acero y comprende una cuna semi doble. En relación a las suspensiones, la delantera cuenta con una horquilla invertida, 204 mm de recorrido, y ajustes de acuerdo aluso. En cuanto a la trasera, incluye sistema pro-link, 220mm de recorrido y ajuste de precarga del resorte. El freno delantero posee disco doble con 310 mm de diámetro, ABS y pinzas radiales de 4 pistones, mientras que eltrasero incluye disco simple de 256mm de diámetro y ABS (con opción de desconexión). Además, cuenta con dos niveles de posición del asiento: a 870 y a 850mm del suelo. Diseñada para enfrentar terrenos de on y off road, cuenta con una altura libre del suelo de 250mm. El motor de la Africa Twines bicilíndrico de 4 tiempos, 8 válvulas, posee un torque de 98 Nm a 6.000 rpm e inyección electrónica PGM-FI. El tipo de transmisión es de doble embrague con caja de 6 velocidades y transmisión final por cadena. El control de tracción posee sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control) con cuatro niveles de control: 0, 1, 2 y 3. Diseñada para soportar miles de kilómetros de desierto y tierra, capaz de llevarte por cualquier terreno, estará disponible en una única versión:DCT (Dual ClutchTransmission)con accesorios opcionales como portaobjetos laterales y trasero, valija interna, respaldo, parabrisas alto, protector tubular frontal,caballete central y toma de 12v. De esta manera, Honda Motor de Argentinacontinúa fortaleciendo su line up de productos con una emblemática y legendaria motocicletade la categoría Touringque tiene como bases fundamentales, para recalcar suestilo aventurero, la potencia, tracción, sensación de impulso, y la gran maniobrabilidad.



Honda: La legendaria Africa Twin llega a la Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: