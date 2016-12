”Fútbol con Estilo” cerró un año muy intenso relatando la final de la Copa Argentina

Este 2016 fue desarrollándose con mucha actividad para Radio City Campana FM 91.7 Mhz, luego de la transmisión del tradicional Torneo de Verano de Mar del Plata, tuvo su inicio en Mendoza el 30 y 31 de enero con el Segundo Boca-River del año (el primero había sido en Mar del Plata) y el debut de Villa Dàlmine en el Torneo de Transiciòn del Nacional "B" enfrentando a Independiente Rivadavia de Mendoza con quien increíblemente también cerrò el año deportivo el 18 de Diciembre.

A lo largo del año toda la Campaña del equipo campanense en la "B" Nacional en sus viajes a: Còrdoba, Corrientes, San Luis, Jujuy, Pergamino, Junìn (por Copa Argentina),Tucumàn, Paranà, Puerto Madryn, Santiago del Estero lo que diò una suma de màs de 28000 kilometros recorridos.

En Primera Divisiòn como es habitual el equipo deportivo de "Fùtbol con Estilo" estuvo presente en todos los partidos que disputaron como local: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, además de los partidos que los equipos argentinos disputaron como local por Copa Libertadores de Amèrica.

La final disputada en el Estadio "Monumental" que consagrò a Lanùs por 4 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro , la final de la Recopa "Sudamericana" que ganó River Plate frente a Santa Fè (Colombia) y la final de la Copa "Argentina" que en un "histórico" partido le ganó River Plate a Rosario Central 4 a 3 en el Estadio "Mario Kempes" de Còrdoba.

Como dato anecdótico resaltar la transmisión entre San Lorenzo de Almagro frente a Chapecoense (Brasil) por Copa Sudamericana donde marcò el último gol para empatar con San Lorenzo de Almagro y previo a la clasificación a la gran final donde el equipo tuvo el trágico accidente.

Como es habitual todos los "Clàsicos" del Fùtbol Argentino estuvieron en la sìntonia del 91.7 Mhz de FM con: Boca Juniors vs River Plate, San Lorenzo vs Huracàn, Racing Club vs Independiente, Boca Juniors vs Racing Club, River Plate vs Independiente, Boca Juniors vs San Lorenzo.

Con el intenso año transcurrido ya se programa el próximo torneo de verano de Mar del Plata con una interesante programación que llegarà en directo desde el Estadio Mundialista "Josè MarìaMinella" para ir calentando motores en lo que será un 2017 con mucha actividad que además tendrá los partidos de la Selecciòn Argentina camino al Mundial de Rusia 2018 en su vuelta a la Sede Buenos Aires.

Con el relato y la conducción de Ricardo Stecconi participaron en los comentarios: Oscar Blanco, Marcelo Baffa, Humberto Salvo, el aporte de MartìnLemme, sumado a la producción periodística de: Claudio Palmieri, Pablo Pereira, Daniel Zea, Pablo Villaverde y Matìas Aranda con la dirección periodística de: Vìctor Murillo, y el aporte técnico de Abel Dovale y "Cacho" Morgan.