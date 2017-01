Agrotécnica Fueguina: Tres años más de contrato en Campana

Venían con una prórroga por Decreto que vencía hoy. De común acuerdo empresarios y empleados no levantaron la basura por dos días. Firma mediante retomaron el servicio. Dias pasados, el servicio de recolección de residuos domiciliarios que lleva adelante la empresa Agrotécnica Fueguina fue suspendido. Cuando consultamos al municipio al respecto, la versión oficial fue que los trabajadores de Agrotécnica Fueguina reclamaban un "bono de fin de año y mejoras en las condiciones laborales "por eso no estaban recogiendo la basura. Pero en realidad (según el delegado del Sindicato de Camioneros Domingo Villa) estaba en discusión la continuidad de la empresa en la ciudad y la fuente laboral de 150 trabajadores. "Queremos aclarar que lo que se publicó en otros medios, nada tiene que ver con lo que pasó. Sí estábamos hablando de un bono navideño, pero eso era una cuestión interna y ya se acordó con la empresa que se pagará a partir del cinco de enero. Lo que nosotros y la empresa queríamos era formalizar nuestra situación en Campana". "Hacía 5 meses que el Intendente Abella venía postergando la firma del nuevo contrato", comentó Villa, he hizo referencia que se vencía hoy la prórroga del contrato otorgada por decreto municipal, que fuera luego refrendado por el Honorable Concejo Deliberante. En declaraciones exclusivas a La Autentica Defensa, los representantes locales de los trabajadores de Agrotécnica Fueguina aseguraron que junto a la empresa lograron extender su permanencia en Campana por 2 años más con opción a un tercero: es decir, todo lo que le queda a Abella de mandato. Si bien no hemos podido corroborar la firma del nuevo contrato ni sus pormenores, el Delegado de los trabajadores Domingo Villa nos aseguró que el mismo "ya está cerrado", razón por la cual el jueves por la tarde comenzó a normalizarse el servicio y hasta se pusieron algunos servicios extra de refuerzo. Dadas las cosas, en los próximos días el nuevo contrato "verá la luz" y deberá ser entonces refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.

Encargados, secretaria y el Delegado sindical Domingo Villa negaron ayer que la falta de servicio de Agrotécnica estuviera vinculado al bono navideño y ratificaron que fue una decisión en conjunto entre la empresa y los más de 150 empleados



Agrotécnica Fueguina: Tres años más de contrato en Campana

