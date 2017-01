En cumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo, por la cual se fijaron fechas en las cuales las empresas periodísticas no podrán editar sus diarios en todo el país; LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá el domingo 1º de Enero. Feliz Año Nuevo! Feliz 2017 Tradicional saludo de fin de año de La Autentica Defensa a sus lectores. Contratapa de la edición de hoy 31 de Diciembre de 2016.





Hasta el martes:

El domingo No aparecerá La Auténtica Defensa

Feliz Año Nuevo

