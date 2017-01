Roses quiere que la Justicia investigue ”si hubo accionar de patotas” en la última sesión

El presidente del HCD lo confirmó ayer en conferencia de prensa. Adelantó que si la Justicia determina que "no es verdad lo denunciado, se va a pedir que determine la responsabilidad de quienes hacen falsa denuncia como forma de ejercer la actividad política" El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses, aseguró ayer que presentó ante la Justicia "elementos de prueba" con el objetivo de que se determine "si hubo accionar de patotas del oficialismo en la última sesión". "Esta mañana me presenté en la Justicia aportando elementos de prueba para que se determine si efectivamente, como denuncia el FPV y sus aliados de izquierda y vecinalistas, hubo accionar de patotas del oficialismo en la última sesión. Me he presentado, he aportado toda la información que tengo a mi alcance para que la Justicia investigue", comentó en el mediodía del viernes Roses, en una conferencia de prensa convocada a su despacho del primer piso del Palacio Municipal. Al mismo tiempo, advirtió que "si no es verdad lo denunciado, se va a pedir a la Justicia que determine la responsabilidad de quienes hacen falsa denuncia como forma de ejercer la actividad política". En ese sentido, el concejal de Cambiemos apuntó contra las declaraciones del Partido Justicialista vertidas en las últimas horas señalando al Gobierno como instigador de los hechos de violencia durante el desarrollo de la sesión del viernes 23. "Lo que se ha visto desde aquí es muy distinto a lo que el Partido Justicialista dice que vio. Fue una irrupción violenta en una sesión que estaba funcionando pacíficamente", aseveró. Roses dijo que se reserva su "opinión personal" de lo sucedido, limitándose a aportar "pruebas". No obstante, consideró que lo que vino después "incluso fue más violento que lo que pasó en la sesión", refiriéndose al "uso" de los incidentes para tratar de "llevar agua a un molino político algo que la verdad no le da rédito a nadie", ya que "es una vergüenza" que "en un recinto democrático" no se pueda sesionar "libremente". El edil también explicó el cierre de puertas en plena sesión. "Hubo gente que espontáneamente actuó cerrando las puertas. Como presidente del cuerpo lo que pedí es que cierren las laterales pero que dejaran las de acceso abiertas", afirmó. Aseveró en esa acción tuvieron que ver algunos de los vecinos que esperaban el debate por el cerramiento del barrio San Brígida y otros que escucharon "cómo pedían que le pegaran a Cazador y Fraticelli", concejales de Primero Campana y FPV, respectivamente. "Cuando entró la gente –continuó- llame un cuarto intermedio hasta que se calmaran. Incluso me acerqué y pedí un petitorio y no lo traían. Se interrumpió la sesión y no había ni un petitorio de por qué". Roses sostuvo que su conducta durante la sesión fue "pública", siempre "llamando a la cordura". "No siento ninguna responsabilidad: al contrario, estoy ejerciendo la que me corresponde como presidente del Concejo Deliberante y dirigente político. Por eso me presenté a la Justicia. No sé si hay otras presentaciones: la mía está", remarcó. Y confirmó que Soledad Calle le presentó "una foto con algunos nombres" de los involucrados en los incidentes, pero consideró que "ella hace su interpretación". "En esta última parte del 2016 vemos como se perfila el 2017 que es un año electoral. Una competencia se perfila basada en la agresión y en la mentira, en ensuciar al otro pretendiendo demostrar que el otro es tan malo como yo. Eso no lo podemos permitir. La mejor forma de diferenciarse en política es el trabajo, generando propuestas e implementándolas", expresó Roses.



Roses quiere que la Justicia investigue ”si hubo accionar de patotas” en la última sesión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: