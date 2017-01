Para Raineri, la estrategia de Cantlon es la “victimización” para estar “en boca de todos”

El concejal de Cambiemos criticó al referente de la UV Calixto Dellepiane por denunciar una "persecución política" detrás de su desplazamiento como coordinador jurídico de la UDAI-Anses Campana. Y criticó a la oposición que salió a respaldarlo El gerente de UDAI-Anses Campana, Mariano Raineri, convocó a una conferencia de prensa para referirse al apartamiento de Axel Cantlon de su cargo de coordinador jurídico, hecho que el nieto del fallecido Calixto Dellepiane denuncia como una "persecución política". Raineri, que aclaró que hablaba "como político" y no como funcionario de Anses, señaló que Cantlon "no ha hecho otra cosa más que tomar cuestiones de índole laboral-privada para hacer campaña política pura" y consideró que los dichos "en escalada" del exconcejal "pueden terminar en violencia". "Se ha popularizado que desde Cambiemos se ha desplazado de Anses a Cantlon. El pueblo entendió que se quedó de trabajo: nada más alejado de la realidad", afirmó el edil de Cambiemos. "A la fecha Cantlon seguirá siendo de planta permanente de la UDAI: lo único que ha sucedido es que se han modificado cargos jerárquicos o de mandos", señaló, agregando que "esto no genera ningún impacto a corto plazo significativo desde la faz económica" ni "ninguna pérdida de categoría" sino "simplemente un corrimiento de privilegios respecto de cumplimientos horarios". En ese sentido, Raineri explicó que en la UDAI Campana "hay una sola persona privilegiada en no cumplir las ocho horas y no es el gerente"; se trata justamente del "coordinador jurídico", cargo que ocupaba Cantlon hasta hace unos días. "El resto", indicó Raineri, "tiene que fichar, tiene que ingresar en el horario pautado y cumplir las ocho horas". "La única modificación que resultaría tener el señor Cantlon es que debería fichar el ingreso, permanecer en la UDAI las ocho horas, y retirarse como cualquier trabajador de cualquier ámbito laboral de Argentina. Esa es la realidad, sino que demuestren lo contrario", desafió. El presidente de la bancada oficialista aseguró que las expresiones de Cantlon obedecen a "una victimización que está queriendo imponer una persona que se quedó sin espacio político por decisión propia, y necesita volver a quedar en boca de todos. Y no es casual que luego de una semana de victimización haya lanzado una campaña política fuera de los tiempos de ley vía teléfono y redes sociales", dijo. Al mismo tiempo, cuestionó que no haya encontrado "ni una sola denuncia formal" cuando "si alguien cree que ha sido perseguido políticamente, debería radicarla de forma inmediata. Solo tenemos consideraciones mediáticas", criticó. "Si uno entró por portación de apellido, no lo hizo por concurso. Entonces no debe hacer mella de su calidad personal. Yo entré por una cuestión política a conducir los destinos de la UIDA Campana. Y no tengo nada que ocultar", añadió el edil, en referencia a las versiones que sugieren que Cantlon habría entrado en Anses en el 2000 por conexiones familiares. Por otro lado, Raineri arremetió duro contra la oposición abroquelada en defender a Cantlon. "Vi difamaciones constantes contra el intendente, contra Sergio Roses, contra quien les habla y todo el grupo de Cambiemos, por un bloque de la oposición de mezcla de ideologías, y no había ninguna persona que me demuestre a ciencia cierta que lo que yo estoy diciendo es mentira", apuntó el concejal. "No quiero dejar escapar una cuestión que por ahí al vecino se le puede pasar por alto, que es la unión de la oposición para defender algo que no saben de qué se trata. A lo largo del año dije que estábamos teniendo más concejales mediáticos que políticos de trabajo. Y no me equivoqué: más de seis sesiones fallidas por falta de quórum. Pero para difamar sin ninguna clase de prueba dan quórum", expresó. Finalmente, consultado sobre un posible reemplazante en el puesto de Cantlon, Raineri comentó que se trata de "una decisión que se determina casi a segundo-tercer nivel jerárquico" y que todavía no le fue notificada. Al mismo tiempo, aseguró que dentro del organismo se vienen llevando a cabo una "restructuración del área jurídica" desde febrero, descartando animosidad en el desplazamiento del líder de la UV Dellepiane.



Para Raineri, la estrategia de Cantlon es la “victimización” para estar “en boca de todos”

