Reconocimiento a Pedro Villalba

La sala de Sonido e Iluminación del Teatro Municipal lleva ahora su nombre. El intendente entregó personalmente la placa que avalan más de 50 años de trayectoria Tras una iniciativa de Campana Amanecer Literario, la sala de Sonido e Iluminación del Teatro Municipal ahora lleva ahora el nombre "Pedro Villalba" en reconocimiento a los más de 50 años de trayectoria. El Intendente Sebastián Abella y todo el equipo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo estuvo presente en la Biblioteca Pública Municipal para participar del reconocimiento. Allí se le entregó la placa que posteriormente fue colocada en dicha sala. "Esta idea –explicó el intendente Sebastián Abella -surgió en el 2014. Nosotros, desde la gestión municipal, lo único que hicimos fue adherir a ese pedido. Hoy estamos aquí para darle una alegría". Y agregó que "se nota el amor y el cariño que todos le tienen a Pedro. Esperamos seguir contando con su trabajo por mucho tiempo más". El propio Pedro Villalba, emocionado, aseguró que siempre pudo trabajar de lo que a él le gustaba. "Para mí es un orgullo inmenso que los artistas reconozcan mi trabajo al finalizar cada espectáculo. Siento que mi esfuerzo valió la pena", dijo. Y para finalizar mencionó un agradecimiento especial: "Le agradezco a Sebastián que, sin conocerme, me haya dado la oportunidad de poder seguir trabajando en el teatro". Por último, Matilde Strobino de Rafael, presidente de Campana Amanecer Literario, expresó: "Desde nuestra institución siempre estamos tratando de acompañar a quienes hacen. A aquellas personas que aportan a nuestra comunidad. Es positivo hacerlo porque así otros pueden seguir el mismo camino. Apoyamos a quienes ponen el hombro y Pedro Villalba siempre ha sido un puntal para el teatro". EL EMBLEMÁTICO PEDRO En mayo de 2017, Pedro cumple 53 años de trayectoria en esa sala. "Toda una vida", como él dice. Ha visto desfilar por el escenario un sinfín de artistas y ha sido uno de los protagonistas principales de cada uno de los espectáculos que le tocó dirigir desde su cabina. Para los artistas locales es una "cara conocida" y para las reconocidas figuras ajenas a la ciudad es, simplemente, un talentoso sonidista y un excelente profesional. No hay vecino que alguna vez no haya oído su nombre al concluir un show porque la frase: "Queremos agradecer a Pedro" ya es clásica. De ahora en más, tras la imposición de su nombre a la sala de Sonido e Iluminación, su nombre seguirá presente para siempre en el Teatro Municipal.

Campana Amanecer Literario impulsó la imposición del nombre del sonidista a la sala del teatro



Reconocimiento a Pedro Villalba

