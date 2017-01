El 2017, por Campana

P U B L I C







Alejo Sarna. Foto: Archivo.

En esta última columna del año, quisiera encontrarme con todos los lectores con quienes seguimos los acontecimientos políticos del año, haciendo un balance del mismo. El 2016 fue un año por demás complicado en términos políticos y económicos, que tuvo como principal novedad la puesta en marcha de una forma de gobierno encabezada por aquellas personas que nos provenían del riñón de la política, lo que técnicamente se lo denomina outsiders. La experiencia a mi entender no fue positiva y considero que esto se dio así debido a que es la política el instrumento inherente al ser humano que sirve como vía de resolución de conflictos en pos de lograr el bienestar general. El mismísimo Aristóteles decía en épocas de la Antigua Grecia que el hombre era un Zoon Politikon o "animal político". Ahora bien, si es la política el elemento inherente al ser humano capaz de resolver sus dilemas más profundos (con las dificultades evidentes que pueda tener), difícilmente sean representantes de la "apolítica" personas capaces de encontrar el rumbo que conduzca al bienestar del pueblo sobre el cual gobiernan. Y es ahí donde ven serios errores de gestión que, además de tener complicaciones no menores en términos administrativos, encuentran serias dificultades políticas en la elaboración y aplicación de políticas públicas que las sustenten. El estado de mantenimiento de las calles de Campana es un claro ejemplo de esto. La distancia tomada por el Gobierno Municipal con sus vecinos, debido a la inserción de funcionarios de alta jerarquía que no son ni conocen el distrito, trajo consecuencias de tipo netamente política quedando la capacidad técnica de estas personas opacadas por su incapacidad de canalizar soluciones "diplomáticas" a las demandas de la ciudadanía. Y sucedió lo que la lógica política dicta en situaciones como estas; cuando no podes hacer eco de tu gestión de cara a la sociedad, tu única alternativa es la detracción del "enemigo". Fue así que se transformó en un modus operandi la persecución política, que trascendió a los dirigentes, y que golpeó también a personas que no tienen capacidad de respuesta; empleados municipales han sino echados de sus trabajos y quienes lograron permanecer en sus puestos son víctimas de hostigamientos, maltratos y persecuciones; proveedores locales sufrieron la quita total del suministro de sus servicios o productos al Municipio por el solo hecho de ser sospechosos de tener relaciones con el gobierno anterior. Y así existen múltiples ejemplos. También, se hizo todo lo que se pudo para complicarle la situación al comerciante local, y aquellos que tuvieron la "valentía" de denunciar estas situaciones penosas, sufrieron en carne propia el accionar punitivo del estado por medio de controles injustificados. En definitiva, como sostuve al principio de esta columna, es la política el instrumento inherente al ser humano que sirve como vía de resolución de conflictos en pos de lograr el bienestar general, y el balance político sobre el 2016 es, desde esta perspectiva, evidentemente negativo. Ante esta coyuntura no les puedo prometer que todo mejorará en el 2017, pero si les puedo garantizar de que unidos, los campanenses podremos retomar el control de nuestro porvenir, en defensa de los intereses de la ciudad y sus vecinos. Y será mi objetivo para el año entrante trabajar, como vine haciendo durante todo el 2016, en pos de lograr esta gran meta que se trata de recuperar lo mejor de nuestra identidad. Les deseo a todos los campanenses un Feliz Año Nuevo, y la confirmación de que como en el 2016, el 2017 estaré al lado suyo.

El 2017, por Campana

Por Alejo Sarna

