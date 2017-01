De regular, para abajo

Mario Valiente

Intentando hacer un balance sencillo del primer año de gestión del Intendente Abella y comenzando el mismo desde la campaña electoral, podemos decir más o menos lo siguiente. Si tomamos los 104 compromisos asumidos en ella y considerando que faltan 3 años de gobierno, podemos pensar que se está lejos de un promedio de realizaciones acorde al tiempo transcurrido y si a ello le sumamos los compromisos que se realizaron por zonas de la ciudad, vemos que la tasa de incumplimiento sube. Si tomamos por otra parte los compromisos anuales asumidos en abril ante el HCD, solo se vieron al respecto los relacionados al tema seguridad, el resto, como un nuevo presupuesto 2016, la compra del corralón norte, las obras de ampliación de la Rivadavia, camino pié de barranco, continuación de la biblioteca y la promocionada costanera, no se vieron hasta al momento. Y ni que hablar de resolver las emergencias económica, sanitaria ambiental, seguridad, hídrica, agropecuaria y de escuelas, que en aquel momento fueron enumeradas por el propio Intendente. Por último, si tomamos los anuncios realizados en el transcurso del año sobre obras con aportes provinciales y nacionales en Las Praderas, La Josefa, Otamendi, San Felipe y San Cayetano, solo en este último barrio se han visto movimientos preliminares a las mismas. Con respecto a intentar un balance por área de gestión, podemos anotar que solo Seguridad Ciudadana y Salud salvaron los trapos. La experiencia y seriedad de Milano y el profesionalismo y amor a la camiseta hospitalaria de Meiraldi y el personal sanitario, fueron dos pilares que la gestión Abella anota como aprobados. Desarrollo Humano a pesar de contar con un equipo experimentado no pudo superar la media de un área muy demandada, que tuvo que contener las consecuencias del ajuste económico nacional y atender un deterioro progresivo de la problemática social. El área de Comunicación Institucional puso al resto de las áreas municipales bajo un cepo informativo innecesario, que impidió a la prensa acceder con su criterio a los distintos funcionarios, manejando una política gacetillera de la información municipal que intentó uniformar el contenido de los medios sobre la gestión municipal. Economía y Hacienda fue una de las áreas más herméticas y conflictivas. No pudo confeccionar en tiempo y forma un presupuesto para el año 2016, discutió largo tiempo una Ordenanza de Eximición a Tenaris que no prosperó, pagó carísimo una Ordenanza Fiscal-Impositiva que tuvo que ser reformada por el HCD y solo duró unos meses, lanzó una moratoria que ya lleva dos extensiones y niega información actualizada de las cuentas municipales hasta los concejales. Planeamiento, Obras y Servicios Públicos navegó el año de gestión con dos titulares. Un plan de mantenimiento, reparación y obras menores muy segmentado no alcanzó a visibilizar mejoras en la imagen heredada de una ciudad con la infraestructura destruida. La tragedia de la Rocca, sus inconcebibles explicaciones y la inacción ante el affaire del agua de Absa, sepultaron lo poco y bueno que se podría destacar. Cultura y Educación fue la oveja negra, la de peor comportamiento, a tal punto que tuvo que ser intervenida por el Intendente y todavía no tiene reemplazo. Por último, ya sobre el final del año, aparecen algunas cuestiones creadas o no previstas por el propio oficialismo. La situación laboral de un importante político opositor, el poli deportivo que desalojaba al Club Otamendi, el cerramiento del barrio Sta. Brígida, la Rocca peatonal, el peaje absurdo que divide la ciudad y la calidad del agua de ABSA puesta en duda por el propio Intendente, movilizó a los vecinos y llenó de conflictos al HCD, donde la torpeza del oficialismo provocó incidentes lamentables entre aquellos y sus simpatizantes. Todo lo expuesto despierta la búsqueda de motivos que justifiquen la flaqueza de resultados ¿Estaba el candidato Abella en condiciones de gestionar Campana? ¿En realidad tenía los equipos y los planes adecuados al efecto? ¿Se encontró con un triunfo electoral no esperado y tuvo que improvisar una gestión de gobierno? ¿Está desbordado por la problemática de la misma? ¿Mide con la vara que su responsabilidad le atañe, los contenidos de sus dichos y las consecuencias de ellos? ¿Puede trasladarse al ámbito de las decisiones de gobierno lo antedicho? Lo cierto que mas allá de esas especulaciones, 2016 no fue un buen año para la gestión Abella y sin intentar poner puntaje alguno, podríamos decir que la misma estuvo de regular, para abajo. Mario Valiente / FM Futuro 93.1 MHz / Programa La Agenda Política e Institucional de Campana

De regular, para abajo

Por Mario Valiente

