Fiscal Maero: ”Fue un año difícil para todos”

NOTICIA RELACIONADA: La Fiscal General visitó la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana En diálogo con el programa La Agenda de FM Futuro, la Fiscal General Dra. Liliana Maero realizó un balance anual del trabajo y los desafíos encarados por la delegación del Ministerio Público Fiscal que encabeza. "Fue un año difícil para todos. Hemos tenido a nivel local algunas bajas en el Ministerio Público que por supuesto resiente el trabajo del resto de los fiscales. Fiscales que se han jubilado, otros que han renunciado para dedicarse a la profesión libre, y algunos que lamentablemente todavía están suspendidos", comentó Maero. "Eso genera un problema serio en el resto, porque tiene que redoblar esfuerzos para seguir adelante y brindarle a la comunidad de Campana lo que merece: una buena investigación penal por parte nuestra", aseguró. La fiscal general señaló que un hito importante en este 2016 la realización de los primeros juicios por jurado en la ciudad con desenlaces "favorables" para su equipo. "Tuvimos los dos primero juicios por jurados y los dos fueron favorables a la postura de la fiscalía, lo que no ha ocurrido en el resto de la provincia donde hubo muchas absoluciones. Eso para nosotros es un factor importante porque si pudimos lograr condenas es porque las investigaciones estuvieron correctamente llevadas adelante", remarcó. Asimismo, destacó el "compromiso" de los ciudadanos que fueron escogidos para el jurado. "Nos han enseñado a tener un pensamiento más abierto. Sin ser abogados, han sabido entender los elementos de prueba y llegar a un veredicto", afirmó. Por último, consultada por las críticas que recibe el accionar de los fiscales, Maero dijo que "sirven para poder mejorar". En particular, sobre la embestida municipal liderada por el intendente Abella en septiembre, Maero aseveró que no la tomó como "presión"; por el contrario, expresó que el Gobierno está en una "actividad distinta" y que "se dedica a dirigir una comunidad como la nuestra, con tantas características diversas, y con una oposición férrea". "Simplemente lo tomó como gente que piensa distinto, que discrepa con nuestra forma de trabajar y de pensar. Lo acepto y los respeto. Y en función de esas críticas hacemos un balance interior hacia adentro del Ministerio Público y para mejorar lo que haya que mejorar. Siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía", aseveró. "Todo lo que sea para construir es bienvenido. No vamos a desechar nada", finalizó.

Imagen ilustrativa. Foto: Visita de la Fiscal General Liliana Maero al CIMoPU.



Fiscal Maero: ”Fue un año difícil para todos”

