Mucho country poco barro

Tomás Buzzi

El 2016 no termina de la mejor manera para Campana. El malestar se nota en cada charla, en cada esquina, y hasta en la sesiones del Concejo Deliberante. ¿Por qué se llegó a este punto en tan sólo un año de gestión? No hay una sola respuesta. Pero la principal explicación la encuentro en la falta de formación política entre los integrantes del oficialismo. Por eso el gobierno municipal termina el año como desbordado, y a lo largo del año no ha sabido resolver sin salir lastimado. (De hecho, me gustaría saber qué le entregó al bloque del Justicialismo – FpV para que diera quorum en la última sesión). A pesar de sus falencias, a su favor puedo decir que le han puesto garra, voluntad y esmero. Pero lamentablemente, a un año de gestión, eso ya no alcanza. Y con las obras, aunque lleguen, si todo sigue así tampoco va a alcanzar. El Gobierno Municipal, posee gente de todo color dentro de sus filas, en su mayoría oportunistas con cero militancia, que ocupan cargos con la mera condición de no traicionar a quien los convocó, y cobrar un nada despreciable salario a fin de mes. También, tiene de los que ponen todo su empeño y dedicación para que las cosas funcionen, e incluyo al Intendente en este grupo. Pero insisto: es imposible gobernar una ciudad como Campana, con cuadros políticos sin un mínimo rodaje, y que además, tienen que consultar Google Maps cada vez que se organiza una "timbreada". Muchos de los problemas que le explotaron en las manos a Sebastián Abella durante este 2016, se podrían haber evitado si sus cuadros medios tuvieran un poco de cintura política o experiencia en temas de estado, algo que perfectamente podría haberle aportado el radicalismo local, hoy con un rol demasiado secundario en el gobierno que ayudó a llegar al poder. Lamentablemente, improvisan. Aprenden sobre la marcha y se nota. Para colmo, todo este incendio local, a su vez recibe litros y litros de nafta, aportados por el Gobierno Nacional, producto de una debacle económica, laboral y de ajuste feroz. En todos los casos ha faltado pulso político. Hoy, paradójicamente, la única cara "política" del gobierno municipal, es un concejal que ni siquiera se considera parte: hablo de Carlos Cazador. Alguien me podrá decir que me olvido de Roses o de Ranieri. No. No me olvido. Más allá de lo expuesto, es muy posible que en 2017, Cambiemos local, gane las elecciones de medio término, ya que el peronismo aún se encuentra disgregado, y sin un liderazgo definido. Sinceramente, espero que la gestión de Abella encuentre su rumbo y el movimiento peronista, logre resurgir con una propuesta seria, renovada y depurada. Si se dan ambas cosas el beneficio será para todos, no tengo dudas. Feliz Año Nuevo para todos. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Mucho country poco barro

Por Tomás Buzzi

