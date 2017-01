Un año más está por finalizar, hemos alcanzado logros e ideas palpables, pero también con él se van muchas de las expectativas no cumplidas. "Este año nuevo va a ser diferente", "Ahora sí me voy a ocupar más de mí", son las frases más escuchadas cada fin o inicio de año, que muchas veces quedan sólo como expresión de deseos por el ritmo de vida agitado y de estrés con que se vive. Muchos de nosotros nos sentimos satisfechos pero otros no, porque en la ruleta de la vida, donde todos participamos, algunos ganamos y otros perdemos. El tiempo pasa al mismo tiempo rápido y lento pero siempre pasa y todos los días que viviste en el 2016 no van a volver nunca más, lo bueno va a quedar como un buen recuerdo y lo malo como una gran experiencia, así que movete con dirección e intensidad en todo lo que hagas en el 2017. Aprende a hacer de tu vida una obra de arte, viaja, retoma o descubrí pasiones, conócete y viví experiencias nuevas. Y siempre dejá a las personas mejor de como las encontraste. Deja esa huella, siendo honesto con ellos y con vos mismo. En fin, se diferente y no pierdas un solo día sin acercarte a lo que queres ser y aunque suene muy lejano todo lo que aprendas como persona hoy, es lo que le vas a dejar a tus hijos el día de mañana. Déjales tu mejor versión. Como dice Benjamín Franklin "Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de tí mismo ¡¡¡Buenas fiestas para todos!!!

Fin de año: Balance, reflexión y renovación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: