Anclada en el corazón de la soleada Florida, Orlando es sin dudas, uno de los sitios más espectaculares de nuestro planeta. También se la conoce como la Ciudad Bella o la Capital Mundial de los Parques Temáticos. Que la magia sucede y de manera increíble cuando uno viaje a Disney, es algo ya sabido. Hemos leído, e incluso publicado algunas cosas sobre el maravilloso mundo de Dinsey World, y podríamos hablar y escribir 100 artículos más sobre ese maravilloso mundo. Hoy hablaremos de las bondades de Orlando como destino vacacional. Es un lugar que tiene atracciones para todas las edades y presupuestos. Es el destino más popular en todo el mundo para familias y más visitado de Estados Unidos. Tras la recesión que afectó al centro de la Florida hace unos años, la comunidad decidió unirse para sacar la región adelante y mostrar otras facetas distintas. El cambio resulta evidente. Después de pasar algunos pocos días recorriendo la ciudad, es posible constatar que hay vida urbana, lugares para caminar, para disfrutar de una cerveza helada y una nutrida oferta de actividades para los amantes del arte, la música, la gastronomía y la buena vida. Mencionaremos algunos atractivos que creemos valen realmente la pena visitar en un viaje a esta maravillosa ciudad. Otros parques temáticos: - Universal Studios: Es el segundo complejo turístico más grande de Florida (después de Walt Disney World) y debido al éxito de sus nuevas atracciones e instalaciones de Harry Potter, los Universal Studios de Orlando atraen cada vez más turistas. Cuenta con cuatro hoteles, dos parques temáticos (Universal Studios Florida y Islands of Adventure), un parque de agua (Wet ´n Wild) y una zona de ocio nocturno (Universal City Walk). - Sea World: Muy controvertido últimamente por el tema del cuidado de las orcas y otros animales, no deja de ser uno de los paraísos más importantes para los amantes de los animales marinos. Destacan los espectáculos relacionados con las orcas, los leones marinos y los delfines. Al combinarse con sus vecinos Discovery Cove y el nuevo parque acuático Aquatica, forman el complejo temático devoto a los océanos y la vida extraordinaria e interesante que habita en ellos. - Legoland: es un parque temático específicamente diseñado para niños de 2 a 12 años de edad. Dispone de más de 50 atracciones familiares, atracciones interactivas, shows y proporciona educación, aventura y diversión en su segundo parque temático en los Estados Unidos. - Busch Gardens: es un parque con temática Africano ubicado en Tampa, a pocos Km de Orlando. Fascinantes hábitats salvajes, emocionantes juegos mecánicos y atracciones, entretenimiento en vivo, deliciosa comida y una diversidad de tiendas especializadas son los ingredientes clave que hacen de Busch Gardens Tampa una aventura de clase mundial. Otros sitios de interés en Orlando: - Orlando Premium Outlets - Vineland Ave: ofrece un sólido mercado de venta al por menor. Contando con una magnífica ubicación a solo minutos de Disney, los diseñadores de alta categoría y prominentes marcas, combinadas con dependientes de tiendas de conocimiento proporcionan una experiencia de compra ideal. Burberry, Coach, Diesel, Fendi, Gap Outlet, Giorgio Armani, Kenneth Cole, Lacoste, Nike, Polo Ralph Lauren, Theory, Tommy Hilfiger son algunas de las marcas que aquí encontraremos. Es un atractivo programado para muchos que visitan la zona de Orlando. Diseñado como un pueblo mediterráneo al estilo pintoresco, el Orlando Premium Outlet es una especie de parque temático en sí mismo - un Disney World para los compradores. - Down Town Orlando: Es uno de los sectores donde la transformación y el crecimiento son más evidentes. Los jóvenes están regresando al centro financiero y poblando los edificios que durante la crisis fueron abandonados. Esto ha dado como resultado el resurgimiento de zonas donde han abierto varios bares y restaurantes. Los fines de semana la gente sale a trotar por sus senderos antes de compartir el brunch con amigos. Otra área interesante es el Viejo Orlando donde muchos locales funcionan dentro de coloridas casas antiguas. Además de su amplia oferta gastronómica se considera uno de los puntos más divertidos para salir en la noche. - East End Market: Este pintoresco mercado funciona en una iglesia abandonada que fue remodelada para que pequeños granjeros y artesanos locales pudieran comercializar sus productos. En las tardes es un punto de encuentro para residentes del sector, que pasan a tomarse una cerveza artesanal, una copa de vino o disfrutar de una variedad única de quesos orgánicos hechos a mano. También pueden comprar productos frescos. - Everglades: Ubicados en la Florida Central, sus innumerables lagos son los lugares perfectos para comenzar una aventura salvaje abordo de una lancha de ventilador (Airboating). Son una divertida y educativa manera de explorar el patrimonio cultural de la naturaleza de Orlando. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones -ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

