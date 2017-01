P U B L I C



En una hermosa reunión de amigas y colegas de Deva`s, la Prof. Laura Szmuch nos brindó una charla con ideas para vivir un 2017 inspirado y entre ellas, nos dio este cuestionario que nos ayudará a convertir sueños en realidad, transformando en metas los objetivos que nos propongamos. Para comenzar, poniéndole fecha y lugar y con agenda y lápiz en mano, te invito a responder estas condiciones básicas para crear un objetivo motivador: - ¿Qué es lo que deseás? Redactalo en afirmativo: Ejemplo: Quiero viajar a tal lugar. - Sé extacto/a: ¿Dónde, cuándo y con quién lo deseás? Ej: Quiero viajar con mi pareja a tal lugar en abril. - ¿Qué te va a brindar el logro de este objetivo? Ej: Podré conocer y disfrutar a fondo ese lugar que tanto deseo. - ¿Cómo sabrás cuándo lo habrás conseguido? Acá visualizate en el futuro realizando tu objetivo con todo tu ser, con detalles específicos, qué verás, qué oirás, que sentirás cuando lo estés haciendo… Ej: Te ves en el avión, o en el hotel donde pararás o haciendo las excursiones, escuchando los sonidos típicos de ese lugar, sintiendo en la piel el aire del lugar, saboreando las comidas típicas, etc. - ¿Cómo sabrás cuándo lo tenés? Describí lo que otras personas verán en vos, lo diferente. - ¿Qué es lo que hasta ahora te impidió lograrlo? Pensá en las limitaciones o en creencias erróneas de cualquier tipo que tuviste. Ej: la plata, el tiempo, creer que no tenés derecho a hacer algo, no buscarlo con clarida, etc. - ¿Qué recursos tenés que te ayudarán a cumplir tu objetivo? Pensá y enumerá tus recursos internos y externos. - ¿Cómo vas a llegar allí? ¿Podés dar un primer paso? ¿Hay más de una manera de hacerlo? Ej: en el caso del viaje, podés ir a una agencia o buscar posibilidades en el diario o en internet. Cuando las tengas, podés ver cómo lo vas a pagar, hablar con gente que haya estado ahí y te recomiende tips del lugar, etc. Después de responder estas preguntas el paso más importante es actuar. Por eso te decía al principio, agendate los pasos que vas a dar. Para terminar, comparto lo que nos dijo Laura al finalizar… "Que todo lo que hagas te haga crecer, que lo disfrutes, que sea para hacer tu vida y la de los demás más hermosa". Y desde esta Columna del Bienstar, te deseo un 2017 lleno de Paz, Amor y Felicidad y con muchos logros concretados. ¡Hasta el año que viene! ¡Siempre por tu bienestar! Lucila Barbero de Bermúdez - Coach Ontológico Profesional y Master Practitioner en PNL esp. en Educación



La Columna del Bienestar:

Cómo transformar en metas nuestros objetivos para el 2017

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: