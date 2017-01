1,570. un billón quinientos setenta millones de dólares gastados durante el 2016 en el comercio de armas. ¡El dios criminal de la muerte, amigo de los tiranos asesinos! El dios que necesita sacrificios humanos para satisfacer su maldita sed de sangre! El dios que quiere continuos y cada vez más violentos holocaustos para tener su orgasmo satánico. El dios al que vosotros adoráis y alabáis como a un becerro de oro. El dios que tiene poder de vida y muerte y que quiere ser adorado como único señor y creador de todas las cosas. El dios de la muerte. Un dios injusto, tirano, morboso, celoso, que premia a los hombres ricos y opulentos que odian y matan a sus propios hermanos. Un dios que no le impide a Caín, el asesino, que mate a su hermano, Abel, el bueno. Un dios que pretende ser adorado y goza al ver la tortura y crucifixión en aquellos que lo aman. Éste es vuestro dios. Aquel en el que vosotros creéis y al que aspiráis. Éste es el dios en el que vosotros creéis y con el que cometéis genocidios de todo tipo. ¡Así es! éste es vuestro pecado en contra del Espíritu Santo por el que no seréis perdonados ni vosotros ni vuestro dios que por milenios se ha disfrazado de padre de Israel y del mundo. ¡Necios! ¡Necios! pero ¿cómo habéis podido creer en el dios de las armas y en sus mercaderes de la muerte? El Cristo es vuestro Dios. El sol de la justicia y de la verdad es vuestra única salvación. El verdadero Dios amigo de los justos, de los buenos y de los débiles es aquel que en Jesús se complace. Aquel que fue crucificado. Aquel que resucitó. El salvador. En él mora el verdadero Padre Adonay. Sí. Jesús el cristo, aquel que vive su navidad en los corazones de los justos y de los buenos. No el falso, el mentiroso Dios vestido de cordero. Aquellos que han comprendido esta verdad en verdad os digo: no están muy lejos del reino de Dios. Santa Navidad 2016. ¡Paz! Del sol con amor AD Palermo (Italia) 23 de Diciembre de 2016 23:30 hs. Santa Navidad 2016: canto al Señor Nuestro Dios a la espera de su venida (segunda parte) Para nosotros tus servidores, hermanos y amigos la espera de tu venida Señor nuestro Jesús Cristo se ha convertido en fuego crepitante de emoción y dolor. Venga pronto tu reino Señor adorado y amado. Venga pronto tu reino en la tierra, maestro de nuestros corazones. Señor tú nos has mostrado al Padre. Tú has dicho: "quien me ve a mí ve al Padre". Así nos has revelado tu esencia con tu presencia: el sol del infinito universo. Señor Jesús Cristo nuestras manos están firmes en el arado, a pesar de que los golpes del hijo de satanás en nuestras espaldas quemen nuestra carne y nos doblen las rodillas. La fuerza de tu infinito amor cósmico refuerza nuestro corazón cansado pero no vencido. Jesús Cristo es Adonay nuestro Señor. El Señor es nuestro Dios. El Señor es grande. El Señor es único, el Señor es nuestro Dios, el Señor es grande. ¡Adonay! ¡Adonay! ¡Adonay! Bendito es el Señor nuestro Dios en Jesús Cristo, bendito es el Santo Espíritu que es la inteligencia única, omnicreante, omnipresente, omnisciente y omnipotente. El Señor nuestro Jesús Cristo es grande. El Señor nuestro Dios es único. Bendito por los siglos el Señor. ¡Adonay! ¡Adonay! ¡Adonay! ¡Amén! En fe por los siglos Vuestro G. B. Sant´Elpidio a Mare (Italia) 24 de Diciembre de 2016 Facebook: Lavoz del Águila Web: www.unpuntoenelinfinito.com

Santa Navidad 2016 (primera parte)

Del Cielo a la Tierra

