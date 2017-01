Una Mirada de Fe

1 Tesalonicenses 5:18: "Den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús" Estos días sirven para pensar sobre cómo hemos invertido nuestro tiempo en este año, días para preguntarnos sobre si estaremos viviendo de tal forma que alegremos el corazón de nuestro Padre celestial o si estamos viviendo en una forma en la que nosotros nos sentimos avergonzados delante de nuestro Señor. Hoy podemos proponernos en este año que va a comenzar no cometer los mismos errores que cometimos en este año que estamos terminando. Los errores sirven para enseñarnos, muchas situaciones vividas nos sirven para acercarnos más a Dios, aprender a depender solamente de Él, saber que si Él está en el timón de nuestra barca todo va a estar bien. Romanos 8:28: "A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es a los que conforme a sus propósitos han sido llamados". Demos gracias a Dios por todo lo vivido. Que no se nos olvide de donde nos sacó el Señor, que no se nos olvidé la provisión del Señor en nuestros momentos de necesitad y aún cotidianamente, que no se nos olvide la sanidad que hizo en nuestra vida. No permitamos que nuestro corazón se vuelva indiferente a su favor inmerecido. Seamos personas comprometidas en nuestra relación con Dios, no dejando que la rutina ni circunstancias sean motivos para desenfocarnos de nuestra meta que es Cristo Jesús. En este 2017 decidí que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea quien guíe tu vida. En Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entreguemos nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor para que Él siempre sea nuestra guía, que nuestra voluntad de doblegue y obedezca únicamente al Señor, y así Él pueda cumplir sus planes de bien en nuestras vidas. A cada uno de nosotros a partir del primero de enero del 2017 nos harán un depósito de 365 días, 365 oportunidades que no debemos desaprovechar. ¿Qué haremos con ellos?. Podemos invertirlos en cosas que no traen ningún provecho o invertirlo en Reino de Dios sabiendo que traerá frutos de bendición a nuestras vidas, familias y generación venidera. En este año que viene tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que pueden dañar, que nos pueden hacer perder la bendición de Dios sobre nuestra vida. La gracia del cielo que se goza en la enfermedad. Una de las diaconisas de uno de los matrimonios más fieles de nuestra iglesia contrajo cáncer de mama. Aunque comenzó a perder su cabello y a bajar de peso a causa de la quimioterapia, siempre decía: "Igual estoy agradecida". Lo que quería decir era que, a pesar de estar postrada en la cama, luchando contra una enfermedad, estaba agradecida a Dios porque le daba para superarlo todo. Cuando finalmente, se había recuperado por medio de Su gracia, su esposo fue diagnosticado con cáncer de próstata. ¿Cómo puede ser que los dos hubieran sido diagnosticados cáncer? Sin embargo, los dos estaban llenos de gratitud y ninguna enfermedad podía destruir su fe, Asombrosamente, Dios también sano a su esposo de aquella enfermedad terminal. Así, durante esos dos años, tres de los cuatro miembros de esa familia vencieron la enfermedad. Observando a esta familia aprendí que la gratitud no es la reacción de un resultado, sino que es la confesión de fe sobre lo que vivimos día a día. Si bien la felicidad y el agradecimiento comienzan desde lo más cotidiano, son un sentimiento que nace de la fe hacia Dios. Deseo que puedan vivir una vida que declara con fe que solo podemos confiar en Dios. Feliz 2017, Dios bendiga al pueblo de Campana. Una antorcha encendida en Campana. María Cristina Solís

Nuevo facebook: Una Mirada de Fe Campana

- Mail: unamiradadefe_@outlook.com

Una Mirada de Fe

Por María Cristina Solís

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: